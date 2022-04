In Osnabrück sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Autos zerkratzt worden. (Symbolbild) FOTO: Angelika Warmuth/dpa „X“ auf Motorhauben gekratzt Acht Autos am Westerberg in Osnabrück beschädigt Von Henrike Laing | 28.04.2022, 16:15 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch ist es laut Polizei zu einer Serie von Sachbeschädigungen am Westerberg in Osnabrück gekommen. Acht Autos wurden dabei beschädigt.