Seit bald 60 Jahren kreativ: Achim Reichel in seinem Tonstudio. Am 9. März kommt der Musiker in den Rosenhof. Foto: Ulrich Perrey/dpa up-down up-down Interview vor dem Konzert im Osnabrücker Rosenhof Achim Reichel: War „Aloha Heja He“ ein Geschenk des Himmels? Von Ralf Döring | 01.03.2023, 07:00 Uhr

Die „FAZ“ hat Achim Reichel einmal den ersten deutschen Rockstar genannt: Bereits in den 1960-er Jahren feierte er mit den „Rattles“ Erfolge in Deutschland und England. Bis heute steht der Musiker auf der Bühne - am 9. März kommt er in den Osnabrücker Rosenhof.