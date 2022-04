Die Osnabrücker Wonneproppen

Die Emsland-Wonneproppen

Sie können bis zum 6. Oktober, 15 Uhr, beliebig vielen Wonneproppen aus dem Osnabrücker Land und dem Emsland ihre Stimme geben. Die sechs Kinder mit den meisten Stimmen kommen in die beiden Finalrunde. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die Endrundenkandidaten werden wir Ihnen am 6. Oktober an dieser Stelle und natürlich auch in der Zeitung vorstellen. Sie stellen sich dann einem einwöchigen Telefon- und SMS-Voting. Am Ende werden wir dann also zwei Wonneproppen des Monats haben: Einen aus dem Emsland und einen aus dem Osnabrücker Land.

Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas: Der Reporter, der den Wonneproppen des Monats besucht, hat neben der Kuscheldecke auch einen Buchgutschein dabei. Aber das wichtigste ist natürlich, dass der Wonneproppen des Monats in der Zeitung vorgestellt wird.

Mitarbeiter des Medienhauses Neue OZ und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Natürlich werden wir den Wonneproppen des Monats wieder in der Zeitung vorstellen.