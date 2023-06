Nach drei Jahren schlossen zahlreiche Schüler ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten ab. Symbolfoto: imago images/Steinach up-down up-down Abschlussprüfungen bestanden Absolventen 2023: Das sind die neuen Steuerfachangestellten in Osnabrück Von Paula Nicnerski | 21.06.2023, 15:22 Uhr

Die Berufsschulen in Osnabrück entlassen auch in diesem Jahr zahlreiche frisch gebackene Fachkräfte. Einen Überblick über die neuen Steuerfachangestellten, die ihren Abschluss in diesem Jahr feiern dürfen.