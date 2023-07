Glückwunsch: Diese jungen Erwachsenen dürfen sich jetzt Medizinische Fachangestellte nennen. Foto: Ärztekammer Osnabrück up-down up-down Das sind die Absolventen 2023 161 Medizinische Fachangestellte in Osnabrück freigesprochen Von Fynn Wattenberg | 13.07.2023, 14:58 Uhr

161 Medizinische Fachangestellte haben in diesem Jahr ihren Abschluss an den Berufsbildenden Schulen Osnabrück, Melle und Bersenbrück gemacht. Die Freisprechung fand dieses Jahr im Vienna House by Wyndham Remarque in Osnabrück statt.