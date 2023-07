Im Berufsleben erwarten diese Absolventen vielfältige Aufgaben, so zum Beispiel das Erstellen von Röntgenaufnahmen und die Assistenz in der zahnmedizinischen Behandlung. Symbolfoto: imago image/Westend61 up-down up-down Freisprechung 2023 38 frisch gebackene zahnmedizinische Fachangestellte in Osnabrück Von Paula Nicnerski | 12.07.2023, 16:53 Uhr

Die Berufsbildenden Schulen am Pottgraben entließen am vergangenen Mittwoch die neuen zahnmedizinischen Fachangestellten in einer Freisprechungsfeier. Diese Schüler haben den Abschluss in diesem Jahr geschafft.