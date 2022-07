Machte sich auf die Reise von Osnabrück nach Heidelberg: Elefantenbulle Minh-Tan. FOTO: Lisa Simon/Zoo Osnabrück up-down up-down Elefantenbulle nun „junger Wilder“ Abschied vom Osnabrücker Zoo: Minh-Tan jetzt in Heidelberg Von Cornelia Achenbach | 18.07.2022, 09:28 Uhr

Der fünfjährige Elefantenbulle Minh-Tan ist von Osnabrück nach Heidelberg gezogen. In dem dortigen Zoo kann er in der Jungbullengruppe bei den „Jungen Wilden“ in den nächsten Jahren viel lernen, heißt es in einer Pressemitteilung des Osnabrücker Zoos. Bei der Eingewöhnung unterstützt ihn sein langjähriger Tierpfleger Nils Schröer.