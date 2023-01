Die Bagger sind da: Die Hotelruine am Rubbenbruchsee ist bald nur noch ein Haufen Stein und Eisen. Foto: Wilfried Hinrichs up-down up-down Nach jahrelangem Streit Abriss des Rohbaus am Rubbenbruchsee in Osnabrück hat begonnen Von Wilfried Hinrichs | 19.01.2023, 17:14 Uhr

Mächtige Baggerzähne beißen sich seit Anfang der Woche in den Rohbau am Rubbenbruchsee in Osnabrück. In wenigen Wochen wird der Gegenstand eines jahrzehntelangen Streits endgültig verschwunden sein. Einige freuen sich, andere schütteln mit dem Kopf.