Nah am Original: Laienschauspieler stellen Leonardo da Vincis Letztes Abendmahl vor dem Osnabrücker Rathaus nach. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Straßenaktion am Gründonnerstag Abendmahl-Performance zieht frei nach da Vinci durch die Osnabrücker Innenstadt Von Matthias Liedtke | 06.04.2023, 19:20 Uhr

Was war denn da los? An verschiedenen Orten in der Osnabrücker Innenstadt wurde am Donnerstagnachmittag eine lange Tafel aus Tapeziertischen aufgebaut und gedeckt, um dort eine jeweils identische Szene zu spielen und dann im Gänsemarsch weiterzuziehen.