Gehweg und Parkstreifen betroffen Ab Montag werden Leitungen in der Lürmannstraße in Osnabrück erneuert Von Arlena Janning | 22.06.2022, 10:41 Uhr

Am kommenden Montag, 27. Juni, beginnen Bauarbeiten zur Erneuerung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen in der Lürmannstraße in Osnabrück.