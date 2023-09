Rückstau nicht vermeidbar A30-Sperrung am Samstag: Dieses Mal kaum Verkehrschaos bei Osnabrück Von Wibke Niemeyer | 02.09.2023, 14:38 Uhr Bis voraussichtlich Montag, 4. September, ist die A30 in Fahrtrichtung Hannover noch wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Foto: NWM-TV up-down up-down

Wegen einer Fahrbahnsanierung ist die A30 bei Osnabrück an diesem Wochenende in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Das Verkehrschaos in Nahne hält sich in Grenzen – anders als am vergangenen Wochenende.