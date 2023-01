Wegen einer Brückenüberprüfung könnte es am Montagmorgen zu Behinderungen im Osnabrücker Berufsverkehr kommen. Symbolfoto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down Brückenüberprüfung A1: Sperrung der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen für Montag angekündigt Von Sandra Dorn | 20.01.2023, 13:47 Uhr

Eine Brücke in der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen zur A1 wird am Montag, 23. Januar 2023, überprüft. Dafür ist eine kurzzeitige Sperrung nötig. Das kündigt die zuständige Autobahn Westfalen an.