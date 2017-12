Auto des Stiefvaters entwendet Spritztour eines 16-Jährigen in Osnabrück endet mit Unfall

Spritztour eines 16-Jährigen in Osnabrück endet mit Unfall MEC öffnen

Nach Angaben der Polizei endete derAusflug eines 16-Jährigen am Donnerstag in Osnabrück mit einem Unfall. Er hatte das Auto seines Stiefvaters stibitzt. Symbolfoto: Jürgen Krämer

Osnabrück. Unerlaubte Spritztour mit Folgen: Nach Angaben der Polizei endete der motorisierte Ausflug eines 16-Jährigen am Donnerstag in Osnabrück mit einem Unfall. Er hatte das Auto seines Stiefvaters stibitzt und in einen Grünstreifen gesetzt.