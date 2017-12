Musikalisches Weihnachts-Marathon Blues Company rockt an vier Abenden das Blue Note

thb Osnabrück. Auf vier Abende ausgeweitet: „Rock Around The Christmas Tree“ mit der Blues Company wird in diesem Jahr im XL-Format zelebriert.

Abwechslung muss sein: Auch wenn die klingende Weihnachtsfeier der Blues Company schon seit über zehn Jahren zelebriert wird, sorgt die Osnabrücker Band immer dafür, dass sie nicht langweilig wird. Mal wird ein bisschen Jazz in die Bläsersätze implantiert oder ein Song ins Set geholt, den man lange nicht gespielt hat. Oder Mike Titré verkündet, dass er Opa geworden ist: „Ein schöneres Weihnachtsgeschenk kann ich mir nicht vorstellen“, sagte der glückliche Großvater am zweiten Tag des X-Mas-Marathons. Denn die Anzahl der Veranstaltungen, die unter dem Titel „Rock Around The Christmas Tree“ im Blue Note stattfinden, wurde erhöht. „Wir werden 2017 an vier Abenden hier auftreten. Das nennen wir dann die Blues Company Festwoche“, sagte Todor „Tosho“ Todorovic, Sänger und Gitarrist der Band, vor einem Jahr. Jetzt macht er das Versprechen wahr: Am ersten Weihnachtstag startete das Blues-Paket besinnlich mit einem Akustik-Set, dann folgte eine elektrifizierte Version mit den Fabulous BC-Horns. Am dritten Abend wird ein Support-Act die Veranstaltung vervollständigen und zum Schluss gibt es alles noch einmal, inklusive der Soul Sistaz als Chorsängerinnen.

Am Dienstag ist das Konzert – wie alle anderen auch – ausverkauft. Und so ist die Stimmung hervorragend, als die Blues Company ihr erfolgreichstes Lied intoniert: „Vor einigen Wochen bekam ich einen Anruf von unserer Plattenfirma. Sie teilten uns mit, dass unser „Silent Night“ mehr als eine Millionen Mal im Netz downgeloaded wurde“, erzählt Tosho nicht ohne Stolz zur Einleitung des eigenen Weihnachtsliedes. Und dann spielt die Band die sanfte Nummer, die gegen Ende mit einem feinen, gedämpften Trompetensolo von Uwe Nolopp verziert wird.

Anschließend tönt eine Sirene durch das Blue Note, die Mike Titré mit seiner Mundharmonika erzeugt. „Gangster Of Love“ heißt der Song, der im flockig-swingenden Gewand daherkommt und von Saxophonist Volker Winck mit einem jazzigen Solo veredelt wird.

Aber es gibt auch Traditionals, die jedes Jahr auf der Setliste stehen: „Please Come Home For Christmas“ ist so ein Song von Charles Brown, der auch schon von den Eagles und von Jon Bon Jovi interpretiert wurde. Und den Anti-Kriegs-Song „Red Blood“ muss die Band auch wieder spielen. „So lange es furchtbare Kriege auf der Welt gibt, sehe ich mich gezwungen, diesen Song zu singen“, sagt Tosho. Zuvor hat Titré mit Drummer Florian Schaube und Basser Arnold Ogrodnik im Trioformat einen Song von Robert Johnson gespielt, bei dem der Bass nostalgisch, aber gekonnt mit dem Wahwah-Pedal verfremdet wird.

Dann gerät das Konzert immer beschwingter: Erdiger Blues mit Titrés Bottleneck-Gitarre, Rhythm’n’Blues mit peppigen Bläsersätzen, ein Instrumental-Medley auf der Basis des „Peter Gunn Theme“ und ein rock’n’rolliges „Run Rudolph Run“ treiben das Konzert zum Höhepunkt.