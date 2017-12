Thomas Schenk lebt in Lechtingen Erfinder der Bravo-Hits: „Die Kids standen Schlange“

Wallenhorst/Lechtingen. 25 Jahre nach der ersten Ausgabe der Bravo Hits feiert die Hit-Kompilation im Februar rundes Jubiläum. Wir sprachen mit Thomas Schenk, dem Erfinder der Reihe, über deren außerordentlichen Erfolg.

Herr Schenk, im Februar erscheint die 100. Ausgabe der Bravo Hits. Sehen Sie die Kompilation immer noch als ihr „Kind“ an?

Naja, ich hatte zwar die Idee zu den Bravo Hits und habe die Kompilation auch zu großem Erfolg gebracht. Da ich mich aber bei den Major-Companies aus dem aktiven Geschehen in den Ruhestand verabschiedet habe, beobachte ich „mein Kind“ nur noch von außen.

Sie sprechen von großem Erfolg. Lässt sich der in Zahlen ausdrücken?

Anzeige Anzeige

Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir von den vier Ausgaben der Bravo Hits und von der Best Of, die wir pro Jahr herausgebracht haben, in den besten Zeiten jährlich über fünf Millionen Exemplare verkauft haben.

Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen solchen Sampler zu veröffentlichen?

Das weiß ich noch, als sei es gestern gewesen: Ich fuhr in Hamburg über die Lombardsbrücke zu einem Termin. Damals arbeitete ich für die Firma East West Records. Im Autoradio lief ein Spot, der die Smashhits, einen Sampler von Sony, einer Konkurrenzfirma von uns, bewarb. Weil die einen Bravo Comic-Strip auf dem Cover hatten, kam mir der Gedanke: Warum nicht eine Hit-Kompilation herausbringen, die ganz auf die Marke Bravo getrimmt ist. Das war 1992. Damals war die Bravo ja noch das angesagte Jugendmagazin. Also setzte ich mich in den Flieger nach München, sprach dort mit dem Chefredakteur und handelte am selben Tag einen Deal aus.

Wie erklären Sie sich denn, dass sich die Bravo Hits sogar heute, in Zeiten der Digitalisierung, immer noch ganz gut verkaufen?

Vermutlich halten die Leute, die das jetzt machen, an unserem Konzept fest, nicht nur die Songs auf die Kompilation zu packen, die schon Superhits sind, sondern auch die, die als nächste in die Topregionen der Charts einsteigen. Da muss man ein Näschen für das „next big thing“ haben.

Aber diesen Hype von früher gibt es heute wohl nicht mehr, oder?

Nein. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Hauptfiliale von Karstadt in Essen, die als erste mit einer brandneuen Bravo Hits-Ausgabe beliefert wurde, eine Sonderöffnung morgens um 7 Uhr einrichtete. Die Kids standen Schlange, weil sie die Ersten sein wollten, die die neue Bravo Hits in den Händen hielten. Damals gab es natürlich noch kein Internet mit Spotify und ähnlichem.

Hat sich Ihre Idee denn auch für Sie persönlich ausgezahlt?

Das kann man schon sagen. Vier Jahre nach der Einführung der Kompilation hat der Mutterkonzern von East West Records, die Warner Company, mich zum Chef der neu gegründeten Firma Warner Strategic Marketing gemacht. Außerdem habe ich mal einen Platin Otto überreicht bekommen. Das war die höchste Auszeichnung, die der Bauer Verlag, bei dem die Bravo erschien, zu vergeben hatte. Außer mir wurde der Platin Otto nur noch an Michael Jackson und die Bee Gees verliehen.

Wie sind Sie denn eigentlich in das Musikgeschäft gekommen?

Ich komme ursprünglich aus Frankfurt, habe dort eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und Betriebswirt gemacht und dann einen Blumenladen eröffnet. Als der nicht lief, habe ich mich bei einer Plattenfirma auf eine Sachbearbeiterstelle beworben, wurde aber abgelehnt. Als dieselbe Firma nur wenig später einen Abteilungsleiter gesucht hat, habe ich mich wieder beworben und wurde genommen. So bin ich in die Musikbranche gekommen.

Jetzt haben sie den Großstädten den Rücken gekehrt und leben in Lechtingen bei Wallenhorst. Haben Sie für Ihren Ruhestand ein ruhiges Plätzchen gesucht?

Nein, daran war die Liebe Schuld. Nach meinem Ausscheiden bei Warner habe ich eine eigene Agentur gegründet, um weiterhin Projekte anzustoßen und zu realisieren. Mit der NOZ habe ich 2010 zusammen eine Kompilation mit Schützenfest-Musik herausgebracht, die von den Lesern ausgewählt worden waren. Zu der Zeit hat meine jetzige Frau als Kundenbetreuerin für die OS-Card gearbeitet. So haben wir uns kennen- und lieben gelernt.

Sind Sie eigentlich immer noch im Musikgeschäft tätig?

Klar. Als ich schon hier wohnte, habe ich gehört, dass es in Osnabrück eine Plattenfirma gibt: Timezone Records. Bei denen habe ich mich vorgestellt und mich als Berater ins Gespräch gebracht. Danach fungierte ich bei der Firma eine Zeit lang als Ideenlieferant. So habe ich auch den Osnabrücker Saxophonisten und Sänger Tommy Schneller kennen gelernt, dem ich seit 2016 bei seiner Karriere unter die Arme greife.