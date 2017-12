Mit Fahrer diskutiert Mann wird auf Heimweg in Hellern von Taxi mitgeschleift

ski/pm Osnabrück. Ein 65 Jahre alter Mann ist am Freitag in Hellern von einem Taxi mitgeschleift worden. Zuvor hatte sich der Mann durch das offene Fenster über die Fahrweise des Fahrers aufgeregt.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am vergangenen Freitag um 23.10 Uhr in der Straße Goldbreede in Hellern. Der 65-jährige Mann sagte gegenüber der Polizei, dass er mit Ehefrau und weiteren Bekannten auf dem Heimweg gewesen sei. Ihnen sei ein Taxi aufgefallen, das mit 30 bis 40 km/h durch den verkehrsberuhigten Bereich der Siedlung gefahren sei.

Fünf Meter mitgeschleift

Er habe daraufhin den Taxifahrer aufgefordert anzuhalten, was dieser auch tat. Er habe sich durch die heruntergelassene Scheibe in das Auto gelehnt, um mit dem Fahrer zu sprechen. Nach einem kurzen Gespräch sei der Taxifahrer plötzlich losgefahren und habe ihn etwa fünf Meter mitgeschleift. Ihm sei es gelungen, sich abzurollen, dabei habe er sich aber verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Farbe des Van-ähnlichen Fahrzeugs beschrieb der Mann gegenüber der Polizei als „taxitypisches“ Gelb, in den vier Ziffern des Kennzeichens sei eine 0 und eine 6 gewesen. Die Polizei Osnabrück bittet den Taxifahrer und weitere Zeugen, die gegen 23.10 Uhr in Hellern ein Taxi genutzt haben, sich unter 0541 327 2315 zu melden.