Rekordverdächtig Osnabrückerin lebt seit 40 Jahren mit Herzschrittmacher

Osnabrück. Die Osnabrückerin Gisela Klekamp-Lange steht mit ihren 71 Jahren mitten im Leben: Sie hat drei Kinder, drei Enkelkinder und ist seit Januar sogar stolze Urgroßmutter. Dabei hätte alles ganz anders kommen können. Als junge Frau funktionierte ihr Herz plötzlich nicht mehr richtig. Sie benötigte einen Schrittmacher.

Kardiologen greifen auf die Herzschrittmachertechnologie zurück, wenn das Herz zu langsam schlägt und deshalb die Blutversorgung des Körpers nicht mehr ausreichend gewährleisten kann. Über eine Batterie und Sonden gibt der Schrittmacher elektrische Impulse ab, die den Herzschlag anregen. Bei der Implantation werden die Sonden über eine Vene unter dem Schlüsselbein bis zum Herzmuskel vorgeschoben und dort platziert.

Seit einer Röteln-Infektion im Alter von zehn Jahren litt Klekamp-Lange an einer sehr niedrigen Herzfrequenz. Bei Untersuchungen vermuteten ihre Ärzte, dass der niedrige Puls auch ein Nebeneffekt ihrer sportlichen Aktivität war – Klekamp-Lange war aktive Handballerin. Dann kollabierte sie plötzlich – ihre Herzfrequenz betrug gerade einmal 28 Schläge pro Minute. Im September 1977 wurde ihr im Marienhospital ein Herzschrittmacher der ersten Generation implantiert.

Technologie war Neuland

Für den verantwortlichen Arzt, Professor Dr. Bernhard Stallkamp, war die Schrittmachertechnologie zu diesem Zeitpunkt größtenteils Neuland. „Im Grunde hatte ich davon keine Ahnung“, erinnert sich der Chirurg, der die Operation damals gemeinsam mit Internisten-Kollegen durchführte. Tatsächlich war erst 19 Jahre zuvor in Schweden der weltweit erste „Pacer“ eingesetzt worden. In Deutschland war die Prozedur in den Siebzigern zwar bekannt, aber noch nicht sehr weit verbreitet.

Der Eingriff verlief unproblematisch, nur die darauffolgenden Tage hat Klekamp-Lange negativ in Erinnerung: „Ich hatte auf einmal die doppelte Pulsschlagzahl. Deswegen habe ich 48 Stunden nicht schlafen können.“ Es habe einige Zeit gedauert, bis sich ihr Körper an die gesteigerte Herzfrequenz gewöhnt hatte.

40 Jahre dürften ein Rekord sein

Das alles ist 40 Jahre her. Ihr erster Taktgeber ist natürlich längst gegen immer neue Modelle ausgetauscht worden. Dennoch dürfte Gisela Klekamp-Lange einen Rekord aufgestellt haben – in der Region Osnabrück gebe es wohl niemanden, der schon so lange mit Schrittmacher lebt, heißt es vonseiten des Marienhospitals.

Heute engagiert sich die 71-Jährige in der Seniorenhilfe, unternimmt längere Radtouren und reiste noch vor Kurzem zu ihrer Tochter in die USA. Sie schätze sich sehr glücklich, so wohlauf und „quietschfidel“ zu sein, wie sie betont. Dass sie seit vier Jahrzehnten einen Herzschrittmacher trägt, ermöglicht es ihr, aktiv am Leben teilzunehmen.