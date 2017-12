Dinosaurier-Kopie in Osnabrück Depeche Mode-Coverband Remode in der Lagerhalle

Depeche Mode-Coverband Remode in der Lagerhalle MEC öffnen

Nah dran am Original ist die Depeche Mode-Coverband Remode. Am Donnerstag ist sie in Osnabrück. Foto: Volker Bruns

tw Osnabrück. Die britische Band Depeche Mode wurde vor 37 Jahren gegründet. Sie hat immer noch zahlreiche Fans. Das Quintett Remode zollt dem Dinosaurier am Donnerstag , 28. Dezember, in der Lagerhalle in Osnabrück Tribut.