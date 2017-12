Abgetrennte Körperteile, Verbrennungen Polizei warnt vor verbotenen Feuerwerkskörpern

Osnabrück. Einen Tag vor dem offiziellen Verkauf von Feuerwerkskörpern warnt die Polizeidirektion Osnabrück vor dem Kauf illegaler Böller und rät, ausschließlich in Deutschland zugelassene Feuerwerkskörper zu verwenden.

Immer wieder kommt es in der Silvesternacht zu schweren Verletzungen und Bränden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Besonders schwere Verletzungen sind oft die Folge von sogenannten Polen-Böllern. Sie sind in Deutschland eigentlich verboten. „Abgetrennte Körperteile, starke Verbrennungen oder schwere Knalltraumen sind leider keine Seltenheit“, so Polizeisprecher Marco Ellermann.

Alle Feuerwerkskörper unterliegen in Deutschland vor ihrer Markteinführung einer Prüfung durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Ein zugelassener Böller darf den Schallpegel von 120 Dezibel nicht überschreiten, zudem ist die Explosivmenge begrenzt und er muss sachgerecht verarbeitet sein.

Polizei kontrolliert verstärkt

In Deutschland zugelassene Feuerwerkskörper erhalten bei erfolgreicher Prüfung eine Registriernummer und ein CE-Zeichen in Verbindung mit einer Kennnummer der Prüfstelle, die auf den Verpackungen zu finden sind.

Polizei, Bundespolizei und der Zoll kontrollieren verstärkt an den Tagen vor Silvester, insbesondere an der deutsch-niederländischen Grenze, Fahrzeuge auf die illegale Einfuhr von nicht zugelassenem Feuerwerk. „Oftmals wird versucht, das verbotene pyrotechnische Material aus Osteuropa zu Silvester nach Deutschland beziehungsweise in die Niederlande zu importieren. In diesen Fällen wird ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet“, so Ellermann.

Arbeitsreiche Nacht für Rettungskräfte

Für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste ist die Silvesternacht eine der arbeitsreichsten Nächte des Jahres. Ein Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nur zu Silvester, zwischen dem 31. Dezember um 0 Uhr und dem 1. Januar um 0 Uhr, erlaubt. Eine Abgabe ist mit Ausnahme von Feuerwerksspielwaren der Klasse 1 an unter 18-Jährige verboten.