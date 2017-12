Verkehr zwischenzeitlich umgeleitet Autos stoßen auf Lotter Straße in Osnabrück zusammen

Osnabrück. Auf der Lotter Straße ist es am Mittwoch nach einem Unfall zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Zwei Autos waren in Höhe der Goebenstraße kollidiert. Eine Person wurde leicht verletzt.

Eine 60 Jahre alte Autofahrerin war laut Polizei am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr mit ihrem Ford auf der Lotter Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Einmündung Goebenstraße wollte sie nach links abbiegen, übersah dabei den entgegenkommenden VW eines 74-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

An den Fahrzeugen entstand allerdings ein hoher Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Lotter Straße wurde zunächst voll gesperrt und im weiteren Verlauf einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es kam zu Behinderungen, bis die Fahrbahn gegen 11.15 Uhr wieder frei gegeben werden konnte.