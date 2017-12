Brücke wird abgebrochen A1 bei Osnabrück wird im Januar ein Wochenende gesperrt

Osnabrück. Die A1 bei Osnabrück wird im Januar zwischen dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück und der Anschlussstelle Bramsche für das Wochenende zwischen 12. und 15. Januar voll gesperrt. Grund sind Abrissarbeiten an der Dütebrücke.

Nach Angaben der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland beginnt die Sperrung am Freitagabend, 12. Januar, um 18 Uhr und endet am Montagmorgen, 15.Januar, um 5 Uhr. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen des Abschnitss zwischen dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück und der Anschlussstelle Bramsche.

Umleitungen werden eingerichtet

Großräumige Umleitungsempfehlungen aus Richtung Norden werden über die Autobahnen A7 und A2 eingerichtet. Aus Richtung Süden wird empfohlen, ab dem Kamener Kreuz über die A2 und A7 Richtung Norden zu fahren. Im Bereich der Vollsperrung der A1 bei Osnabrück wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Bramsche über die B218, B65 (Ostercappeln) und A33 auf die A30 zur A1 umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Amsterdam (A30) und Dortmund wird ab dem Lotter Kreuz über die A30 , A33, B65 (Ostercappeln), B218 und L78 (Vördener Straße) bis zur Anschlussstelle Neuenkirchen/Vörden umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Dortmund, welche in Richtung Amsterdam fahren, werden über die A30 und die Anschlussstelle Hasbergen-Gaste geleitet. Für den innerörtlichen Verkehr im Baustellenumfeld sind Umleitungsstrecken ausgeschildert. Die Auffahrten auf die A1 in Richtung Bremen in den Anschlussstellen Osnabrück- Hafen und Osnabrück Nord bleiben geöffnet.

Bauarbeiten an der Dütebrücke

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland führt während der Sperrung Bauarbeiten an der Brücke über die Düte aus. Die Vorarbeiten für den Abbruch der alten Autobahnbrücke, wie das Aufbauen eines Traggerüstes unter dem Bauwerk, sind abgeschlossen. An dem zweiten Januarwochenende wird die Brücke längs durchgeschnitten, um anschließend eine Hälfte abbrechen zu können. Der Verkehr kann danach weiterhin über die verbleibende unterstützte Brückenhälfte fahren.

Weitere Informationen zum Projekt „Ersatzneubau der Düte-Brücke“ gibt es auf der Projektseite bei Straßen.NRW. Da die geplanten Arbeiten bei Schnee und Glatteis auf den Umleitungstrecken nicht durchgeführt werden können, wird es kurz vor der Sperrung weitere Informationen der Behörde geben.