Forderungen an Bundesregierung Schleppender Breitbandausbau im Kreis Osnabrück

Osnabrück. Der Breitbandausbau im Landkreis Osnabrück kommt deutlich schleppender voran als geplant. Der Erste Kreisrat Stefan Muhle (CDU), der ab Januar Staatssekretär im niedersächsischen Wirtschaftsministerium ist, übt Kritik an Telekommunikationsunternehmen und stellt Forderungen an die Bundesregierung.

Im September 2016 hatte der Kreistag beschlossen, dass 39 Millionen Euro in den Breitbandausbau bis 2018 fließen sollen. Der Bund hatte davon 15 Millionen Euro beigesteuert. Allerdings fängt der Landkreis erst jetzt an, das Breitband mit diesem Geld auszubauen und droht, sein Ausbauziel bis Ende 2018 zu verpassen. Muhle, der im niedersächsischen Wirtschaftsministerium künftig die Digitaloffensive voranbringen soll und für die flächendeckende Versorgung Niedersachsens mit schnellem Internet zuständig sein wird, kritisiert auf Anfrage unserer Redaktion eine Reihe von Punkten: „Der Bund erwartet von den Kommunen, dass der jetzt geplante Ausbau überwiegend bis Ende 2018 abgeschlossen wird. Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, wenn der Bund dafür sorgen würde, dass die Genehmigungszeiten bei Bahnquerungen, der Querung von Autobahnen sowie der Querung des Mittellandkanals beschleunigt werden.“ In diesen Bereichen sei das Einholen von Genehmigungen für die Telkos als lnfrastrukturgesellschaft des Landkreises besonders problematisch.

„Telekom muss sich an Abmachungen halten“

Zudem fordert Muhle konsequente Richtlinien für die Ausbaumaßnahmen der Telekommunikationsunternehmen: „Der Bund muss dafür sorgen, dass die privaten Telekommunikationsunternehmen, wie die Telekom und die EWETEL, ihre Ausbauplanungen frühzeitig bekannt geben und sich dann auch daran halten.“ Die Kommunen benötigten bei diesem ohnehin schon komplexen Thema Planungssicherheit. Telekom und EWETEL hätten im vergangenen Jahr abweichend vom formellen Markterkundungsverfahren des Landkreises Osnabrück rund 100 Kabelverzweiger (Bislang werden die KVZ genannten grauen Kästen am Straßenrand mit Glasfaser verbunden. Von dort führt ein Kupferkabel in die Haushalte.) für den eigenwirtschaftlichen Ausbau nachgemeldet. Dieses nachträgliche „Rosinen picken“ habe dazu geführt, dass die kommunale Ausbauplanung immer wieder angepasst worden sei. „Durch die Nachmeldungen hat sich der Breitbandausbau im Landkreis Osnabrück deutlich verzögert“, moniert Muhle.

„Telekom muss Daten zur Verfügung stellen“

Zudem werde der kommunale Breitbandausbau dadurch erschwert, dass den Kommunen nicht alle Daten zur Verfügung stehen: „Bis Anfang Juni wussten wir nicht sicher, welche Haushalte von welchem Kabelverzweiger aus versorgt werden.“ Da die Telekom die Daten nicht zur Verfügung gestellt habe, sei es erst nach Abschluss der Providerausschreibung über den Provider des Landkreises möglich gewesen, die Zuordnung zu den Kabelverzweigern zu erhalten. Die vom Landkreis vorgenommene sogenannte „Radienbildung“ stimme oft nicht mit der tatsächlichen Netzstruktur des Kupfernetzes der Telekom überein. „Nach wie vor wissen wir nicht, wie lang die Kupferstrecke zwischen dem Kabelverzweiger und den Haushalten ist“, bemängelt Muhle. Ebenfalls sei nicht in Erfahrung zu bringen, in welchem Zustand das Kupferkabel ist, obwohl die beiden Daten bei der Telekom für jeden Hausanschluss vorlägen. So könne der Landkreis teilweise nicht sicher feststellen, ob Haushalte unterversorgt sind oder nicht. „Der Bund muss daher dafür sorgen, dass den Landkreisen von der Telekom alle Daten zur Verfügung gestellt werden, die für den Breitbandausbau benötigt werden“, betont Muhle.

Anzeige Anzeige

„Landkreise dürfen Leerrohre nicht nutzen“

Beim jetzt für den Landkreis Osnabrück geplanten Breitbandausbau (auch dafür gibt es Fördermittel des Bundes in Höhe von 15 Millionen Euro) soll ab 2019 ein Netz mit rund 530 Kilometer Länge entstehen. Dabei werde der Landkreis auf rund 130 Kilometer Leerrohrkapazitäten des Providers lnnogy zurückgreifen, mit dem der Landkreis zusammenarbeitet, und könne durch diesen Synergieeffekt Investitionskosten deutlich senken. Die auch „Speedpipes“ genannten Leerrohre werden benötigt, um Glasfaserkabel zu verlegen. Muhle erläutert: „Leider gibt es viele Leerrohre, die wir vor Ort bisher nicht für den Breitbandausbau nutzen können. Nennen möchte ich hier die zahlreichen Infrastrukturen der Telekom oder die Glasfaserleitungen die an Bahntrassen und Autobahnen liegen.“ Er hielte es daher für wünschenswert, wenn der Bund dafür einsetzt, dass die Kommunen alle grundsätzlich verfügbaren Infrastrukturen für den Breitbandausbau mitnutzen kann.

Der Landkreis Osnabrück habe nach Erhalt des Förderbescheids des Bundes ein Jahr warten müssen, bevor mit dem Bau begonnen werden konnte, weil komplexe europaweite Ausschreibungen durchgeführt werden müssten. „Wichtig ist, bei weiteren Ausbaustufen das Verfahren zu vereinfachen“, fordert Muhle. Es könne nicht funktionieren, dass bei weiteren Förderanträgen Provider und Planer neu ausgeschrieben werden müssen. Muhle hält es nicht für sinnvoll, dass verschiedene Provider ein stetig wachsendes Netz betreiben und warten: „Die Aufgabe Wartung und Betrieb für ein Netz muss klar einem Anbieter zugewiesen werden.“ Der Bund müsse das Verfahren so anpassen, dass im Betreibermodell ein Netz gemeinsam mit dem einmal im Ausschreibungsverfahren ermittelten Provider oder Planer in die Fläche erweitert werde.

Kritik an Funklöchern

Darüber hinaus bekräftigte Muhle seine Kritik an den Funklöchern im Landkreis Osnabrück. Wenn der Bund weitere Mobilfunkfrequenzen versteigern sollte, dann hielte er eine Auflage für angemessen, dass ein Teil der Mobilfunkstandorte in die ländlichen Räume gehen muss. „Das ist bei den letzten Versteigerungen teilweise erfolgt, aber nicht umgesetzt worden“, konstatierte der Erste Kreisrat. Der Landkreis Osnabrück habe bereits versucht, mit den Mobilfunkanbietern ins Gespräch zu kommen. Die Resonanz sei dazu „leider eher zurückhaltend“ gewesen. Da auch jeder Mobilfunkstandort für den Datentransfer einen Glasfaseranschluss benötige, sieht Muhle an dieser Stelle „großes Potenzial für Synergien“. Muhle resümierte: „Der Bund sollte dafür sorgen, dass die Ausbauplanungen für Breitband und Mobilfunk zwingend aufeinander abgestimmt werden.“

( Weiterlesen: Kritik an Funklöchern im Osnabrücker Land)

„Bürokratische Vorgaben werden immer schlimmer“

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete und Fraktionschef im Kreistag, Martin Bäumer, bemängelte, dass „die Finanzmittel aus dem ersten Förderbescheid immer noch nicht verbaut werden konnten, weil die bürokratischen Vorgaben bei solchen Vorhaben immer schlimmer werden“. Wenn jeder Haushalt an das Glasfasernetz angeschlossen werden solle, müsse sich das dringend ändern. Bäumer sagt: „Schließlich wollen auch die Menschen in der Fläche des Landkreises bei der Versorgung mit schnellem Internet endlich in der ersten Reihe sitzen.“