Fehlplanung beim Wohnungsbedarf? Osnabrück im Jahr 2030: Stadt ist größer und älter

Osnabrück. Seit Jahren sterben in Osnabrück, bis auf das Jahr 2016, mehr Menschen als geboren werden. Dennoch wächst die Stadt und wird es einer Berechnung der Verwaltung zufolge bis Ende 2030 weiterhin, wenngleich moderat. Das geht aus Zahlen der Bevölkerungsprognose 2017 bis 2030 der Verwaltung hervor.

„Insbesondere die ferne Zukunft lässt sich so gut wie gar nicht voraussagen.“ Das schreiben die Statistiker der Stadt in ihrem Fazit ihrer 56 Seiten starken Bevölkerungsprognose Osnabrück 2017 bis 2030 (Band 1, Gesamtstadt), in der sie die ferne Zukunft voraussagen. Die Erkenntnisse sollen den Fachverwaltungen dienen.

Die Statistiker entwarfen vier Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung bis Ende 2030. Beim ihrer Ansicht nach wahrscheinlichsten zweiten Szenario rechnen sie mit einem Bevölkerungswachstum von 2,72 Prozent bis Ende 2030 im Vergleich zu Ende 2016, der Basis der Berechnungen.

Das Einwohnermelderegister der Stadt verzeichnete zu diesem Zeitpunkt 168.145 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Osnabrück. Bis 2023 rechnen die Statistiker mit 172.244 Bürgern, bis 2030 mit 172.711 – ein Plus von 4566 Einwohnern.

Positiver Wanderungssaldo

Im zweiten Szenario „Osnabrück als dynamischer Wirtschafts- und Bildungsstandort“ rechnet die Verwaltung mit jährlich 14.000 Zuzügen aus dem In- und Ausland bis zum Jahr 2021. In den Jahren 2022 bis 2026 geht sie von jährlich 13.500 Zuzügen aus und den in Jahren 2027 bis 2030 mit jährlich 13.000. Dementgegen steht die Abwanderung, die den Berechnungen zufolge geringer ausfällt.

„Dieses Modell wird als das wahrscheinlichste angenommen und deshalb auch als Basisvariante bezeichnet“, schreiben die Statistiker.

Darin haben Geflüchtete einen recht großen Anteil am positiven Wanderungssaldo. Bedeutend ist ebenfalls das Bildungs- und Arbeitsplatzangebot, das viele (junge) Menschen an die Hase zieht. Die Zweitwohnsteuer wirkt sich in diesem Modell positiv auf die Bildungswanderung aus.

Zudem steigt die Geburtenrate. 2016 war sie nach vielen Jahren wieder höher als die Sterberate, auch 2017 werde das der Fall sein, sagt Frank Westholt vom Team Strategische Stadtentwicklung und Statistik auf Nachfrage unserer Redaktion. „Damit stemmt sich Osnabrück ein bisschen gegen den bundesweiten Trend.“

Bevölkerung wird älter

Und dennoch wird Osnabrücks Bevölkerung in der Basisvariante immer älter. Der Altenquotient erhöht sich auf 33,6. Bedeutet: Auf 100 Osnabrücker kommen Ende 2030 knapp 34 Rentner. Der Anteil der 65- bis unter 80-Jährigen wächst mit 18,24 Prozent am stärksten. Diese Gruppe war schon 2016 mit 21.915 Bürgern die drittstärkste Bevölkerungsgruppe – nach den 45- bis unter 65-Jährigen mit 43.724 Einwohnern und den 25- bis unter 45-Jährigen mit 48.278.

Auch der Anteil der Drei- bis unter Sechsjährigen nimmt bis 2030 mit 11,96 Prozent stark zu. Der Jugendquotient erhöht sich von 26,9 auf 28,3. Bedeutet: Auf 100 Erwerbsfähige kommen rund 28 Kinder und Jugendliche.

Der Anteil der 16- bis unter 18-Jährigen nimmt hingegen um 5,28 und der Anteil der 18- bis unter 25-Jährigen um 9,83 Prozent ab – obgleich das Bildungs- und Arbeitsplatzangebot dem Bericht zufolge doch so bedeutend ist. Ein Widerspruch? Nein, sagt Westholt. Den Osnabrücker Hochschulen käme in den kommenden Jahren noch eine große Bedeutung zu. Es sei heute die Kindergeneration der Babyboomer der 60er Jahre, die sich an den Unis anmelden. Diese Entwicklung werde sich aber wohl abschwächen, vermutet er. Zur Erinnerung: Ab 1965 setzte der sogenannte Pillenknick ein.

Dem Bericht zufolge sei es eine Herausforderung, junge Menschen langfristig nach dem Bildungsabschluss und der Familiengründung an die Stadt zu binden. „Es gibt aber den Trend der Zuwanderung zurück in die Stadt“, sagt Westholt. Zwar zögen auch weiterhin junge Familien aufs Land, „aber nicht mehr so häufig wie in den 90ern“.

Mehr Wohnungen als nötig?

Die Zahlen könnten etwa bei der Planung des Wohnungs- und Kitabedarfs nützlich sein. Am 30. Juni 2017 zählte das Einwohnermelderegister der Stadt 169.693 Einwohner – 2551 weniger als in der Vorausberechnung für 2023. Um die Wohnungsnot für mittlere und untere Einkommensgruppen zu lindern und dem Bevölkerungswachstum zu begegnen, will die Stadt bis 2020 3000 neue Wohnungen entstehen lassen.

3000 neue Wohnungen bieten bei in Osnabrück durchschnittlich 1,9 Personen pro Haushalt (Ende 2014) 5700 Menschen Platz. Bis 2023 rechnen die Statistiker nur mit 2551 neuen Bürgern. Eine Fehlplanung? „Das könnte man anhand der Zahlen vermuten“, sagt Westholt. Allerdings gebe es immer mehr Einpersonenhaushalte, schon jetzt seien es mehr als 50 Prozent. Zusätzlich wollen die Menschen größere Wohnungen als früher. „Und damit die Menschen nach Osnabrück kommen, müssen Wohnungen vorhanden sein“, ergänzt Westholt, der sich für den Bericht verantwortlich zeichnet.

Positive Entwicklung

Bereits Ende 2016 hatte Osnabrück die eigene Prognose aus dem Jahr 2013 übertroffen. Damals errechnete die Verwaltung 165.390 Einwohner für das Jahr 2025 und 164.300 für 2030. Beide Zahlen waren bereits Ende 2015 mit 165.654 Einwohnern übertroffen worden. Flüchtlinge und Zweitwohnsitzsteuer trugen primär dazu bei, aber auch steigende Geburten- und Studentenzahlen.

Noch positiver stellt sich die Entwicklung dar, vergleicht man die aktuelle Prognose mit der von 2010. Damals errechnete die Verwaltung in ihrer Bevölkerungsprognose 2010 bis 2025 einen Rückgang der Einwohnerzahl von damals 155.328 auf 149.721 – ein Minus von 3,6 Prozent.

Ein zweiter Band zur Bevölkerungsprognose soll noch erscheinen. Dieser geht dann bis auf Stadtteilebene und Schuleinzugsbereiche, sagt Westholt.