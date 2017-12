Adventstürchen-Aktionen Kinder im Circus Roncalli und im Nettebad

Osnabrück. Mit einem Besuch im Circus Roncalli ist die diesjährige Adventstürchen-Aktion unserer Zeitung Heiligabend zu Ende gegangen. Am Samstag konnten Kinder im Nettebad hinter die Kulissen schauen.

Der Circus Roncalli hatte wie in den Vorjahren zum Abschuss der NOZ-Aktion zu einer Führung und zum Besuch der Weihnachtsvorstellung eingeladen. Tourneeleiter Daniel Nekat führte die Gruppe auch in die Bereiche hinter der Manege, wo die Requisiten der Artisten gelagert sind und sich die Garderobenwagen und die Wagen mit der Schneiderei und dem Kostümfundus befinden. In der Manege trafen die Teilnehmer auf den Clown Baldrian, also den Komiker Thomas Leuenberger aus der Schweiz, der im Programm des Roncalli-Weihnachtszirkus unter anderem mit einer etwa zwölf Meter langen Luftschlange und weiteren Objekten auftritt, die er schweben lassen kann.

Leuenberger lud die Kinder in seinen Garderobenwagen ein und zeigte ihnen seine Kostüme und die Schminkutensilien. Anschließend durften sich die Kinder mit ihm die Luftschlange „Gisela“, die Rennschnecke „Botox“ und weitere Requisiten aus der Nähe ansehen, und dabei verriet Leuenberger ihnen dann sogar einige ihrer Geheimnisse.

So werden beispielsweise die Ballons, aus denen sich seine „Gisela“ zusammensetzt, mit dem Gas Helium gefüllt – das ist viel leichter als Luft –, und dadurch fliegt sie. Er muss immer genau kontrollieren, ob Gisela genug Auftrieb hat und nötigenfalls Gas nachfüllen. Am Kopf hat Gisela drei Ventilatoren, mit denen sie per Fernsteuerung gelenkt wird. Die Ballons stellt Leuenberger selbst her – sie bestehen, wie er auf Nachfrage eines Mädchens erklärte, aus einer silben glänzenden Folie, die er mithilfe eines Bügeleisens verklebt. Der Schweizer ging besonders freundlich auf die Kinder ein und verabschiedete sich mit einem lieben Scherz von ihnen. „Ich freue mich, dass ihr da seid“, meinte Leuenberger, „dann bin ich gleich in der Vorstellung nicht so allein.“ Tatsächlich war die Vorstellung natürlich richtig gut besucht.

Rundgang im Nettebad

Am Samstag vor Heiligabend konnten Kinder die Schwimmbecken des Nettebades aus ganz anderen Perspektiven erleben – nämlich beispielsweise von oben und unten. Badleiter Thilo Schölzel und die Bäderbetriebsfachangestellte Sarah Kesse zeigten den Mädchen und Jungen erst bei einem rund einstündigen Rundgang die Heizung, die Wasseraufbereitung sowie weitere technische Anlagen, dann wurden am Beckenrand Versuche zur Kontrolle der Wasserqualität gemacht, und nach einem Besuch an der jüngsten Wasserspaßattraktion, der Fishpipe, waren dann alle Kinder jeweils noch mit einer Begleitperson zum Schwimmen eingeladen.

Der Rundgang kam bei den 16 Kindern sowie den zahlreichen Müttern und Vätern, die sich ebenfalls beteiligen durften, aber nicht nur wegen der netten Einladung gut an. Schölzel und Kesse vermittelten viele Inhalte, die interessant für die Kinder waren und auf viele Nachfragen stießen. So wollte Emma (8) beispielsweise wissen, warum es in der Nähe der unter dem Dach untergebrachten Heizungs- und Belüftungsanlage mit den riesenhaften Leitungsröhren nach Chlor roch. „Weil das Chlor im Wasser drin ist, und das riecht man hier oben“, erklärte Schölzel. „Wir müssen es hineingeben, damit man von dem Wasser nicht krank wird.“ Als er die Tür zu einem Nebenraum öffnete, roch es auf einmal intensiv nach Pommes frites. „Das ist die Abluftanlage der Restaurants“, ließ Schölzel die Kinder wissen.

Nach einer Aufzugfahrt vom Dach in den Keller ging es in den Bereich unter dem Becken, in dem sich auch die Wasseraufbereitung befindet. Am Beispiel der großen Filteranlagen erklärte Schölzel, wohin das Wasser aus den Schwimmbecken abläuft und wie es wieder gereinigt und anschließend wieder in die Becken gepumpt wird. Allein 40 Filtersysteme sind nur für das Sportbecken nötig, wobei das Wasser zunächst durch ein Sieb läuft, dann in Sand und Kohle gefiltert und abschließend noch mit einem Flockungsmittel gereinigt wird, das organische Bestandteile bindet.

Auftritt mit Frank Acker

Einen hitverdächtigen Auftritt legten am Freitag vor Weihnachten fünf Mädchen und Jungen aus unserer Adventstürchen-Aktion mit dem Kindermusiker Frank Acker auf der Eisbahn auf dem Ledenhof hin: Paulo, Hannes, Maik, Vivien und Emma (alle acht Jahre alt) sangen mit Frank Acker vor zahlreichen Zuschauern das Lied „Schneeflöcken, Weißröckchen“, das sie einige Tage zuvor bei einem Adventstürchen-Besuch mit ihm eingeübt und für eine CD aufgenommen hatten. Nach der gelungenen Session im Tonstudio hatte Acker die zehn Kinder dazu eingeladen, sich an seinem Auftritt auf der Eisbahn zu beteiligen. Prinzessin Mikidoo begleitete die Mädchen und Jungen auf die Eisbahn, wo der Kindermusiker sie in Empfang nahm.