Klassik bis Improtheater Kultureller Christmas-Cocktail in Osnabrück

Osnabrück. Einige vorweihnachtliche kulturelle Veranstaltungen erlebte Osnabrück kurz vor dem Fest zwischen Dom und der Lagerhalle. Ein Rundgang.

Im Dom wird am Freitag für Heinrich von Herzogenbergs Weihnachtsoratorium „Die Geburt Christi“ alles aufgeboten, was laufen und vor allem musizieren kann: Knabenchor und Mädchenkantorei, Jugendchor und Domchor singen, Julia Arling spielt in Ermangelung eines Harmoniums die Truhenorgel, Dominique Sauer sitzt an der großen Domorgel, Clemens Breitschaft dirigiert. Dazu kommen mit dem Kourion Orchester ein Ensemble aus Münster sowie die vier Gesangssolisten Johanna Haecker, Melanie Frenzel, Max Ciolek und Daniel Pohnert.

Obwohl das Konzert am nächsten Tag wiederholt wurde und auf dem Programm nicht Bach, sondern Herzogenberg stand, haben die Musiker volles Haus. Und das ist auch gut so, denn wenn die Domorgel richtig losdröhnt, braucht es schon einige Stimmen, um da mitzuhalten.

Das hat der Komponist so vorgesehen: Vier- mal singt die Publikums-Gemeinde passende Choräle. Herzogenbergs Werk basiert zu großen Teilen auf bekannten Weihnachtsliedern, auch wenn einige davon seit 1894 eher in Vergessenheit geraten sind. Manche Lieder sind recht eigenartig gesetzt, etwa „Als ich bei meinen Schafen wacht“ für Tenor und Männerquartett (hier von zwölf Sängern ausgeführt), das trotz in jeder Strophe wiederholter Textzeilen wie „des bin ich froh“ im trübsten Moll vertont ist. Dafür hat Herzogenberg „Es ist ein Ros entsprungen“ besonders liebevoll gesetzt.

Anzeige Anzeige

Morris Minor „X-mas Folk-Klassiker“ in der Lagerhalle Osnabrück. Foto: Jörn Martens

All das nicht nur zur größeren Ehre Gottes, sondern auch für die Caritas und deren Programm für einkommensschwache Familien „Kindern eine Zukunft geben“. Wer nach dem Konzert noch immer nicht so recht glauben mag, dass schon fast Weihnachten ist, erblickt vor dem Domportal ein absolut untrügliches Indiz: Der Weihnachtsmarkt wird abgerissen. Zweite Station: Lagerhalle, wo es bei einer anderen Osnabrücker Institution gerade heißt „My Irish Molly“. Morris Minor spielt das seit Jahren etablierte Weihnachtskonzert. Jerome Francis Morris an Gitarre, Tin Whistle und Knopfakkordeon, seine Frau Máire als Sängerin und Tochter Emer mit der Querflöte erhalten Unterstützung aus dem Clan: Ein Sohn ist mit dem E-Bass dabei, Knirps Colin schlägt die Cajon. „Wer tanzt, kriegt von mir ein Bier“, sagt Jerome Francis Morris. Doch das geht nicht, denn der Saal ist bestuhlt. Das Publikum tappt stattdessen mit den Füßen. Doch nicht immer ist es heiter, nicht nur bei „She moved through the fair“ herrscht eine gewisse Melancholie.

Bis zur dritten Station sind es nur einige Höhenmeter, denn auf dem Spitzboden gibt es die Weihnachtsimproshow der Sportfreunde Haseglück. Die neun Spieler in grünen T-Shirts und ein Pianist haben nicht ganz so viel, dafür aber das weitaus jüngste Publikum. In lockerer Atmosphäre improvisieren sich die Akteure lustvoll durch ständig neue Szenen und Situationen. Nicht immer verständlich, aber lustig, auch die Besucher haben ihren Spaß.