Beamte geschlagen Betrunkene verletzen Polizisten in Osnabrück

Betrunkene verletzen Polizisten in Osnabrück MEC öffnen

Wenig weihnachtlich haben sich nach Angaben der Polizei an den Festtagen zwei Männer in Osnabrück verhalten: Sie verletzten drei Polizisten. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Osnabrück. Wenig weihnachtlich haben sich nach Angaben der Polizei an den Festtagen zwei Männer in Osnabrück verhalten: Als sie von der Polizei kontrolliert wurden, griffen sie die Beamten an und verletzten insgesamt drei von ihnen.