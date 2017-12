85 Kilometer durch den Schnee Osnabrücker Azubis auf Spendentour für Mädchen in Malawi

Osnabrück. Sechs Azubis des Osnabrücker IT-Unternehmens Sievers haben sich Anfang Dezember auf eine dreitägige Wandertour von Tecklenburg nach Bielefeld begeben, um Spenden für den Verein Magi zu sammeln. 7000 Euro konnten sie jetzt an die Hilfsorganisation übergeben, die damit ein Frauenzentrum in Malawi gründen will.

Die beiden Geschäftsführer Timo Niehoff und Udo Wenker begleiteten die Azubis auf ihrer Tour. Womit sie alle nicht gerechnet hatten: Am geplanten Wochenende vom 8. bis 10 Dezember fielen in der Region rund fünfzehn Zentimeter Neuschnee, die den Teutoburger Wald in eine weiß getünchte Märchenlandschaft verwandelten.

„Der viele Schnee mitten im Wald sah schon ziemlich geil aus“, erinnerte sich Azubi Patrick Jablonski. Allerdings habe der Schnee die Wege rutschig gemacht, was besonders bei den zum Teil recht steilen Anstiegen auf dem Hermannsweg zunehmend beschwerlich wurde.

Azubi Jan-Peter Hamm meisterte den Wanderweg sogar mit „Handicap“: „Ich hatte nur normale Schuhe und keine Wanderschuhe dabei“, berichtete er. Besonders nach den Pausen wieder aufzustehen und weiter zu wandern, sei recht schmerzhaft gewesen.

Anzeige Anzeige

Am Ende des zweiten Tags bei heftigem Schneefall sei die Moral der Truppe auf dem Tiefpunkt angelangt, berichtete Azubi Simon Hoveling. „Zum Schluss wollten alle nur noch schnell ins Hotel, um ihre Sachen zu trocknen.“

Schneeballschlacht mit den Chefs

Bis auf einen Ausfall wegen Blasen an den Füßen, hielt aber die ganze Truppe durch. Sievers-Mitarbeiter, die ihre Teilnahme an einzelnen Etappen der Tour ersteigert hatten, motivierten die Jugendlichen mit mitgebrachtem Kuchen und Glühwein. Zwischendurch lieferten sich die Azubis eine Schneeballschlacht mit ihren beiden Chefs.

In Bad Iburg und Borgholzhausen übernachteten die Sievers-Wanderer. Am letzten Tag ging auf die Schlussetappe nach Bielefeld. Dort war geplant, dass die müden Wanderer am Tierpark Olderdissen abgeholt werden. Doch aufgrund der Wetterverhältnisse hatte die Stadt einige Straßen gesperrt, sodass die Wanderung unfreiwillig verlängert werden musste. „Aus den geplanten 72 Kilometern wurden so rund 85 Kilometer“, berichtete Geschäftsführer Niehoff. Im Vergleich zur Spenden-Fahrradtour im vergangenen Jahr sei die Wandertour im Schnee mindestens doppelt so anstrengend gewesen. „Ich hatte noch die ganze letzte Woche Knieprobleme“, bekannte der Geschäftsführer bei der Spendenübergabe mit allen Sponsoren.

Kunden der Sievers-Group hatten für die Wandertour gespendet; zusätzlich hatten die Azubis einen Süßigkeitenstand für die Kollegen aufgestellt und gegen Spende Schokolade, Gummibärchen und Co. verkauft.

7000 Euro kamen so für den Verein Magi zusammen, der sich dafür einsetzt, Mädchen in Malawi vor einem Leben auf der Straße zu beschützen. „Mit der Spende wollen wir ein Frauenzentrum für misshandelte, geprügelte Frauen zusammen mit ihren Kindern aufbauen“, berichtete Vereinsvorsitzende Anja Hirschmann. Die Spende sei ein Grundstein; letztlich werde das Frauenzentrum rund 20.000 Euro kosten.