500 Kilometer in 48 Stunden Dauerläufer sammeln 85.000 Euro für Kinder in Indien

Osnabrück. Mehr als 85.000 Euro haben Dauerläufer John McGurk und „Sportler 4 a children’s world“ für das Kinderhilfswerk terre des hommes gesammelt. Direkt vor Weihnachten wurde der Spendenscheck übergeben.

„Wie weit würdest du gehen“ fragte der Sportler John McGurk anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kinderhilfswerks „terre des hommes“. Hobbysportler aus ganz Deutschland nahmen die Challenge an und machten sich auf den Weg und sammelten Spenden. McGurk selbst war mit seinem Läuferteam von „Sportler 4 a children’s word“ im Oktober zu einem Benefizlauf quer durch Niedersachsen gestartet. Von Emden aus ging es in zwei Tagen und Nächten über Osnabrück, Hannover, Salzgitter und Braunschweig in die VW-Stadt Wolfsburg. 500 Kilometer in 48 Stunden und alles für den guten Zweck. Mehr als 85.000 Euro, genau 85416 Euro, kamen so zusammen.

McGurk und seine Läufer übergaben jetzt im Friedenssaal des Osnabrücker Rathaus den Spendenscheck. „Wir sind begeistert über den Erfolg der Spendenaktion“, freute sich Albert Recknagel von terre des hommes über Unterstützung durch die Sportler und die Sponsoren. Mit dem Geld werde das Kinderhilfswerk ein Projekt in Indien fördern, in dem Kinder, deren Eltern auf Baustellen arbeiten, betreut und auf die Schule vorbereitet werden.

Für McGurk und „Sportler 4 a children’s world“ ist es nicht die erste Spende an terre des hommes. Bereits mehrfach hatte der Ausdauerläufer mit Aktionen Gelder gesammelt. So waren die Sportler unter anderem zu den Fußballweltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien gelaufen und hatten jeweils mehr als 80.000 Euro für Kinder in aller Welt erhalten. McGurk bedankte sich für die Unterstützung seiner Mitläufer und die Spenden diverser Firmen in den Etappenorten. Großartige Unterstützung habe das Team beispielsweise gleich zu Beginn in Emden erhalten. Über 600 VW-Mitarbeiter nahmen am Start teil und stellten zudem ein eigenes Rennen für das Projekt auf die Beine.

Anzeige Anzeige

Diese Leistung lobte auch Bürgermeister Burkhard Jasper. Das gesellschaftliche Engagement und der Einsatz für Kinder und eine bessere Welt sei beispielhaft, betonte Jasper. Er sei sehr glücklich, McGurk und seine Sportler wieder einmal im Rathaus begrüßen zu können. Und auch die Sportler können sich freuen. Im Ziel in Wolfsburg erwartete sie eine Überraschung. Martin Schmidt, Trainer des VfL Wolfsburg, lud die Läufer zu einem Spiel der Wölfe in der Rückrunde ein. „Das werden wir natürlich gern annehmen“, war sich McGurk sicher.