Bon-Scott-Tribute in Osnabrück AC/DC-Coverband Dirty Deeds in der Lagerhalle

Osnabrück. Für viele Fans von AC/DC war der 1980 verstorbene Bon Scott der einzig wahre Sänger der Band. Ihm huldigt die Coverband Dirty Deeds am Mittwoch, 27. Dezember, in der Lagerhalle in Osnabrück. Bis Samstag spielen dort jeden Abend Coverbands.

So wie bei einem AC/DC-Konzert fährt auch Dirty Deeds bei ihren Konzerten volle Kraft voraus. Mittlerweile haben es neben Bon-Scott-Stücken wie „Whole Lotta Rosie“, „Hell ain’t a bad place to be“ oder „Let there be Rock“ auch „Hells Bells“, „Back in Black“ oder „Thunderstruck“ aus der Ära von Scotts Nachfolger Brian Johnson ins Repertoire der Band geschafft. Es hat sich wohl die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Neue doch nicht so schlecht ist.

Am Donnerstag spielt Remode Musik von Depeche Mode, am Freitag huldigen Custard Pies Led Zeppelin und am Samstag kommen die Trio-Coverband Oirt sowie Schöne Frau mit Geld mit Ideal-Songs in die Lagerhalle.

Das Konzert von Dirty Deeds in der Lagerhalle in Osnabrück beginnt am Mittwoch, 27. Dezember, um 20 Uhr. Eintritt: 15/13 Euro. Kartentelefon: 0541/338740.