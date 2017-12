Sich verzaubern lassen Circus Roncalli an der Halle Gartlage in Osnabrück

Osnabrück. Der Circus Roncalli hat Gefallen an Osnabrück gefunden. Deswegen gastiert er auch in diesem Jahr wieder an der Halle Gartlage. Noch bis Dienstag, 2. Januar, wollen die Akrobaten, Artisten und Clowns ihr Publikum verzaubern.

Im vierten Jahr in Folge kommt Roncalli mit seinem Weihnachtscircus nach Osnabrück. Auf eins können sich die Zuschauer – wie in den vergangenen Jahren - verlassen: Auch wenn sich manche Nummern wiederholen sollten, schaffen es die vielen Mitwirkenden in und an der Manege immer wieder, das Publikum in seinen Bann zu ziehen und zu verzaubern. Das gelingt nicht nur durch waghalsige Akrobatik, sondern vor allem durch die poetischen Darbietungen, die auch Erwachsene staunen lassen wie Kinder. Mehr Infos http://www.roncalli.de.

Der Circus Roncalli gastiert noch bis zum 2. Januar an der Halle Gartlage in Osnabrück. Die Vorstellungen finden am Montag und Dienstag um 14 und 18 Uhr, Mittwoch bis Samstag sowie am Sonntag um 15 und 19.30 Uhr statt. Eintritt: 20,80 bis 69,20 Euro. Tickets erhältlich in den Geschäftsstellen der Tageszeitung oder unter Kartentelefon: 0541/13099100.