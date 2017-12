Fachtagung in Osnabrück Wie kommen Frauen in Führungspositionen?

Osnabrück. Trotz Teilhabegesetz und vielen Selbstverpflichtungen: Frauen in Führungspositionen sind auch in der Region Osnabrück eher Ausnahme denn Regel. Bei einem Kongress im Januar sollen Gründe und Lösungsmöglichkeiten erläutert werden.

„Frauen in Führung“ heißt die Fachtagung, die von mehreren Gleichstellungsbeauftragten aus Stadt und Landkreis am 24. Januar 2018 veranstaltet wird. „Wir wollen natürlich vor allem Frauen ansprechen, die sich für Führungspositionen interessieren oder dort schon sind“, sagt Katja Weber-Khan als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Aber auch für Personalverantwortliche sei die Tagung eine Chance, Möglichkeiten auszuloten, wie weibliche Mitarbeiter in Führung gebracht werden können. „Immer mehr Unternehmen sind auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften“, so Weber-Khan. „Und viele dieser Unternehmen wollen wissen, wie sie sich aufstellen müssen, um interessant für weibliche Führungskräfte zu werden.“

Gläserne Decke gibt es nach wie vor

Zwar habe sich die Situation für Frauen in der Wirtschaft in den vergangenen Jahren verbessert, meint Weber-Khan. Dennoch gelte nach wie vor häufig das Prinzip der „Gläsernen Decke“. Mit dieser Metapher wird das Phänomen beschrieben, dass qualifizierte Frauen kaum in Top-Positionen in Unternehmen oder Organisationen gelangen, sondern auf mittlerer beruflicher Ebene stagnieren. Welche Chancen und Herausforderungen es in dieser Hinsicht für die deutsche Wirtschaft gibt, soll Carsten Wippermann von der Stiftungsfachschule München bei der Veranstaltung in einem Impulsvortrag beleuchten.

Beispiele aus der Region

Gleichzeitig wollen die Organisatorinnen Denkanstöße geben und Vorbilder präsentieren. „Der Fokus liegt auch auf Beispielen, wie Frauen aus der Region es trotz aller Hindernisse in Führungspositionen geschafft haben“, sagt Andrea Kalinsky von der Koordinierungsstelle Frau und Betrieb. Gleichzeitig werden Initiativen wie die des Landkreises vorgestellt: Die Kreisverwaltung hatte untersuchen lassen, woran ein Karriereaufstieg von Frauen scheitert und was dagegen getan werden kann. Auch aus der Osnabrücker Stadtverwaltung werden Modelle wie die „geteilte Führung“ beleuchtet.

Anmeldungen bis zum 10. Januar

Die Fachtagung „Frauen in Führung“ findet am Mittwoch, 24. Januar, von 8.30 bis 13 Uhr in der Osnabrücker Schlossaula statt. Veranstalter sind die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Osnabrück sowie der Uni Osnabrück, der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Osnabrücker Arbeitsagentur, der Gleichstellungsbeauftragten des Amtsgerichts Osnabrück sowie der Koordinierungsstelle Frau&Betrieb e.V. in Osnabrück. Anmeldungen werden bis zum 10. Januar per E-Mail an gleichstellungsbuero@uni-osnabrueck.de und per Telefon unter 0541/969-4767 entgegengenommen. Die Teilnahme ist kostenlos.