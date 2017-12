Für die Bahnhofsmission Großer Gottesdienst mitten im Hauptbahnhof Osnabrück

Osnabrück. Mitten im geschäftigen Getriebe des Hauptbahnhofs spielte ein großer Posaunenchor, stimmte mit Liedern auf Weihnachten ein und Bischof Franz-Josef Bode und Landessuperintendentin Birgit Klostermeier feierten mit einer großen Gemeinde Gottesdienst. Die vorweihnachtliche Feier, organisiert von der Bahnhofsmission, war sehr gut besucht. Der gesamte seitliche Flügel des Bahnhofsgebäudes wurde für eine Stunde zum Gotteshaus.

„Wenn Gott in Jesus Mensch werden will, dann gehört der Bahnhof dazu“, sagte Bischof Franz-Josef Bode, der sich sichtlich freute über den ökumenischen Gottesdienst an diesem besonderen Ort. Er bekannte, zwar meistens mit dem Auto unterwegs zu sein, aber „Ankunft und Abfahrt, Eilige und Wartende – das ganze Leben spielt sich bildlich am Bahnhof ab“, so Bode.

Augenzwinkern

Im Gegensatz zum „katholischen Bruder Bode“ fahre sie viel mit der Bahn, begann die evangelische Regionalbischöfin Birgit Klostermeier mit einem freundlichen Augenzwinkern. „Der Bahnhof ist wie das Leben“ sagte sie in ihrer Predigt, sprach über menschliche Erfahrungen und zog Parallelen: „Auf dem Bahnhof zieht es eigentlich immer und auch im Leben ist es oft ungemütlich.“ Die Weihnachtgeschichte handle „vom Ankommen, davon, wie Gott in Jesus mitten in unserem Leben sein will“, so Birgit Klostermeier.

„An Weihnachten sind viele Menschen unterwegs zu ihrer Familie oder zu Freunden, unterwegs sind aber auch Flüchtende vor Krieg, Gewalt und Hunger“, erinnerte Diakoniepastorin Doris Schmidtke am Ende des Gottesdienstes. Über die Bahnhofsmission, die von evangelischer und katholischer Kirche gemeinsam getragen wird, sagte Schmidtke: „Menschen in Not bekommen hier ein Dach über dem Kopf, eine Tasse Kaffee, ein freundliches Wort und wertvolle Tipps, wie es weitergehen könnte.“

Anzeige Anzeige

Der Funke sprang über

Reisende, die am Hauptbahnhof zufällig darauf aufmerksam wurden, reagierten positiv. „Ein Gottesdienst im Bahnhof, das überrascht mich, das finde ich interessant“, meinte Karsten Behrens, der mit seinem Sohn auf den Zug nach Bremen wartete. Dem 50-Jährigen fiel auch die gute Akustik im Bahnhof auf: „Klingt gut“, meinte er zur Musik des Posaunenchors, „fast wie in einer Kirche.“ „Zum ersten Mal in diesem Jahre höre ich hier echte Weihnachtsmusik“ freute sich Karin Gehring, die von Karlsruhe kommend zu ihrer Mutter nach Quakenbrück unterwegs war. „Mir gefällt sehr gut, was hier gemacht wird.“

Die 60 Bläserinnen und Bläser aus verschiedenen Posaunenchören im evangelischen Kirchenkreis Osnabrück zogen nach dem Gottesdienst nur wenige Schritte weiter. Sie spielten dann in der Haupthalle des Bahnhofs, der Funke sprang schnell über: Menschen begannen zu lächeln, Jugendliche zogen ihre Kopfhörer ab und zwei kleine Mädchen einer muslimischen Familie trauten sich ein paar Schritte nach vorn und tanzten vergnügt zu christlichen Weihnachtsliedern.