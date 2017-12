Von Bistum verschenkt „Zu große“ Sieben-Meter-Tanne findet Platz in Osnabrück

Längst geschmückt und einsatzbereit wie dieser Weihnachtsbaum ist die zeitweise herrenlose sieben Meter hohe Tanne des Bistums mittlerweile in der Heilig Kreuz Kirche im Schinkel. Foto: Bernd Weissbrod

Osnabrück. Herrenlos war noch am Freitagmorgen eine wunderschöne, sieben Meter hohe Tanne, die für die Barbarakirche in Osnabrück zu groß geworden war. Am selben Tag fand sie begeisterte Aufnahme in der Heilig Kreuz Kirche im Schinkel.