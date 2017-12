Spezielle 24er-Atmosphäre fehlt Last-Minute-Einkäufe in Osnabrück ohne Hektik

Osnabrück. Auf den ersten Blick wirkt die Innenstadt gegen Mittag wie an einem ganz normalen Samstag. Nur weihnachtliche Blasmusikklänge vom Nikolayort und einige Weihnachtsmützen auf der Großen Straße erinnern daran: Heute letzte Chance für den Geschenkekauf!

Ein einzelner Mann hastet, mit mehreren Einkaufstüten in Händen, in Richtung Parkhaus. Nein, Zeit, um über die Gründe für seine Eile Auskunft zu geben, hat er nicht. In Eile eben. Er bleibt in einer Stunde die absolute Ausnahme. Das Gros der Passanten schiebt sich gelassen durch die Fußgängerzone.

Parkhäuser nicht ausgebucht

Auch die auf der Möserstraße die Woche über gewohnte Autoschlange vor dem L+T-Parkhaus fehlt. Munter fahren Autos ein und aus; sämtliche Anzeigen verraten noch freie Plätze auf allen Parkdecks. An den Straßen sind Parklücken frei. Auch die Domschule verzichtet auf ihr adventliches Parkangebot auf dem Schulhof.

Ganz entspannt wirkt auch Sascha Gatzenmeier bei seinem Einkaufsbummel. „Das stimmt, ich habe schon alles und genieße jetzt, mich noch ein wenig umzugucken“, sagt der 43-jährige IT-Fachmann aus Osnabrück und saugt an seinem Smoothie. Für die Mutter und die Schwiegereltern hatte er bereits vorgesorgt. Heute waren noch ein paar geplante Einkäufe dran, beispielsweise fürs Schrottwichteln mit Freunden. Durchaus in der Hoffnung, reduzierte Ware zu finden.

Lustige Freundinnen aus Glandorf

Bestens unterhalten sich auch Sarah Niermann und Judith Baumann, die durch bunte Luftballons und fröhliches Lachen in lichten Käuferschar auffallen. Die beiden 20-jährigen Studentinnen aus Glandorf hatten die Familieneinkäufe bereits am Vortag erledigt. Jetzt gilt es, noch ein spezielles Event vorzubereiten: eine gemeinsame Freundin hat an Weihnachten Geburtstag. Für das Christkind brauchen sie Geschenkpapier - und die Ballons. Aber das verraten wir nicht.

Am Nikolaiort hat sich mittlerweile eine bemerkenswerte Schar von Zuhörern um die Schülerblaskapelle des Ratsgymnasiums gruppiert, die dort für einen guten Zweck musiziert. Die Menschen sind spendabel, sowohl was die Geldgaben als auch was den Applaus betrifft. Oh, du Fröhliche passt hier beim Blick in die Gesichter.

Betreuter Familieneinkauf

Aus der Zuhörerschar lösen sich nach einer Weile Annette Tiaden und Stefan Wesner mit ihren Töchtern Paula, Jule und Frieda. Die drei haben sich mit Weihnachtsmützen ausgestattet, alle drei ganz individuell. Aber für Auskünfte an die Presse, die über ein Nicken oder Kopfschütteln hinausgehen, haben sie ihre Mutter, Mitarbeiterin des Bistums Osnabrück, dabei.

Ihr zufolge ist es das erste Mal, dass die Familie gemeinsam auf Geschenke-Einkaufstour geht. Oh ja, Spaß macht das: kräftiges Nicken. Sie haben Geschenke füreinander besorgt, lassen die süßen Fratzen wissen. Selbstverständlich getrennt mit Mama oder Papa unterwegs; schließlich soll die Überraschung morgen Abend nicht kaputt gemacht werden. Und Jule ließ sich eine Brille anpassen. Wie schrieb doch Curt Götz: „Sie trug eine Brille, die ihren Reizen keinen Abbruch tat.“ Reizend!

Wenner ist zufrieden

Der begrenzte Ansturm scheint die Osnabrücker Einzelhändler nicht zu stören. Detlef Scholz, Buchhändler bei Wenner, sieht den Laden gut gefüllt und erwartet am Nachmittag noch mehr Zulauf: „Ich glaube, die Leute gehen jetzt erst einmal Lebensmittel kaufen und kommen dann in die Innenstadt.“ Insgesamt sei das Weihnachtsgeschäft gut gelaufen. Überwiegend habe er die Zeit gehabt, Kunden wo gewünscht zu beraten. Lange Schlangen und Hektik vermisst er nicht.

Schlangen an den Kassen gibt es derweil in der Parfümerie Douglas schon, einer der Klassiker für ratlose junge Männer kurz vor Toresschluss. Aber von Hektik kann auch hier keine Rede sein. Es gibt für Kunden sogar Espresso oder kleine Kaltgetränke. Aber offiziell äußern darf sich hier gegenüber der Presse niemand. Das ist bei Ketten wie Thalia oder Douglas eben so.

Kolkmeyer schmückt die Innung

Das ist beim Juwelier Kolkmeyer doch ganz anders. Hier nimmt sich Inhaber Hans-Heinrich Kolkmeyer persönlich Zeit für ein Pressegespräch. „Wir haben ein Saisongeschäft, und der Dezember ist immer besser als das übrige Jahr. Das hat sich über die Jahre hinweg noch verstärkt.“ Einen Last-Minute-Ansturm erwartet er aber nicht.

Kolkmeyer bedauert, dass der 24. Dezember diesmal kein verkaufsoffener Tag ist: „Dieser halbe Tag hat immer eine ganz besondere Atmosphäre. Da sind die meisten Menschen in einer anderen Stimmung, eher schon festlich als alltäglich.“ Auf die Umsätze habe das keinen Einfluss, vielleicht aufs Gemüt.

Gegen Sonntagsöffnung

Um nicht missverstanden zu werden: „Ich bin strikt gegen die Sonntagsöffnung, außer zu besonderen Anlässen – schon wegen der Mitarbeiter.“ Dasselbe gelte für Ladenzeiten bis 22 Uhr. „Das lohnt sich auch nicht für uns“, bekennt Kolkmeyer freimütig. Da stelle er sich auch gerne gegen seinen Verband. Die Stadt solle sich besser um die schwierige Verkehrssituation kümmern, damit die Innenstadt attraktiv für Kunden bleibe. Aber das sei jetzt für Weihnachten kein Thema. „Frohes Fest!“