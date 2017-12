Adventsaktion des Gymnasiums Osnabrücker Ratskapelle spielt für Bahnhofsmission: 715 Euro

Osnabrück. Am Samstagvormittag ertönten Weihnachtslieder auf dem Nikolaiort. Schüler und ehemalige Mitglieder der Schülerkapelle des Osnabrücker Ratsgymnasiums musizierten und sammelten dabei 715 Euro für die Bahnhofsmission.

Schon seit Beginn der Adventszeit engagieren sich die Schüler des Ratsgymnasiums in ihrer Adventsaktion 2017 für die Bahnhofsmission. In den Pausen durchzieht seitdem Waffelgeruch die Schulflure. Der Verkauf auch von Plätzchen und anderen Leckerein erbrachte in diesem Jahr einen Betrag von 1611 Euro, so dass nun in der Summe 2326 Euro an die Bahnhofsmission fließen. Diesen Betrag teilte Marcel Bohnenkamp, Leiter der Bahnhofsmission Osnabrück, kurz nach dem Konzert hocherfreut mit.

Seit dem vergangenen Jahr sind beim Adventsspielen in der Stadt vor allem die ehemaligen Mitglieder der Ratskapelle angesprochen. Markus Preckwinkel, der Leiter des Orchesters, möchte den Absolventen mit der Aktion ermöglichen, den Familienbesuch zu den Feiertagen auch dazu zu nutzen, alte Freunde aus der Kapelle wiederzutreffen. Die Teilnehmerzahlen sind steigend. Diesmal waren neben den rund 30 aktiven Spielern etwa 20 ehemalige Mitglieder zum Weihnachtsliederspielen gekommen: „Schauen wir mal, wie viele es im

nächsten Jahr werden. Die Sache muss ich noch etwas etablieren.“

Schulleiter Lothar Wehleit, der während des Open-Air-Konzerts Günter Henschel und seine Mitstreiter mit der Sammelbüchse unterstützte, dankte den Musikern am Ende: „Habt ihr mal in die Gesichter der Leute geschaut? Mit eurer Musik hat die Menschen glücklich gemacht.“

Henschel und sein Team von der Bahnhofsmission hatten die Gelegenheit genutzt, in der Osnabrücker City ihre Projekte bekannt zu machen. Das Geld vom Ratsgymnasium soll unter anderem in den Sozialraum der Bahnhofsmission im Osnabrücker Hauptbahnhof investiert werden. Die Bahnhofsmission kümmert sich unter anderem um Reisende, die hier in der Nacht ein warmes Getränk oder eine Mahlzeit benötigen. Auch wer den Pullover mal auswechseln muss, bekommt hier Hilfe.