Hingucker am Schölerberg Weihnachtsbeleuchtung einer alten Osnabrücker Jagdhütte

Osnabrück. Das Haus von Klaus Helgert ist in der Weihnachtszeit ein echter Blickfang: Es erstrahlt im hellen Lichterschein, und jedes Jahr kommt eine neue Lichterkette oder ein anderes neues Leuchtteil hinzu – nicht nur zur Freude von Helgert selbst.

Am Fuße des Schölerbergs in einer Senke unweit der Autobahnen steht das Haus von Klaus Helgert. Es ist schon von Weitem über ein Feld hinweg zu sehen. „Wo das Haus genau steht, schreiben sie aber mal besser nicht, hier halten sowieso schon immer Leute“, bat Helgert beim Besuch. Denn die Straße, die an seinem Haus vorbei führt, ist kaum breit genug, dass zwei Autos aneinander vorbei fahren können.

Inzwischen eine Tradition

Helgert wohnt in einer ehmaligen Jagdhütte, an der idyllisch ein kleiner Bach vorbei plätschert und in der er aufgewachsen ist. „Mein Vater hat das Haus vor über 50 Jahren gekauft, weil er gerne im Grünen wohnen wollte“, so Helgert, der vor über 20 Jahren angefangen hat, sein Haus zur Weihnachtszeit mit Lichterketten zu verschönern. „Damals habe ich noch jede einzelne Birne mit Kitt angeklebt, weil ich es akkurat haben wollte“, berichtete Helgert, der zudem ein Amerika-Fan ist und sich im Jahr 2000 auf einer Floridareise Anregungen für seine Weihnachtsdekoration geholte. Neben einer blauen Lichterkette im Gepäck, kam er mit der Idee für eine Weihnachtspalme aus den USA zurück. Leider kam die Kälte vor ein paar Jahren sehr früh im Jahr, sodass seine Weihnachtsplame, die noch draußen stand, einging.

Die große Weihnachtstanne

Prächtig gewachsen ist hingegen seine Weihnachtstanne vor dem Haus. Inzwischen muss ein Hubwagen her, damit Helgert oben einen Ring am Baum befestigen kann. Von dem aus führt er seine blauen Lichterketten zur Erde und sichert sie mittels Heringen: „Sonst hat der Baum keine vernünftige Form“, erklärte Helgert, der für die Spitze seines Weihnachtsbaums in diesem Jahr einen neuen Stern spendiert hat.

Jedes Jahr was Neues

Apropos Neuheiten: Jedes Jahr kommt möglichst etwas Neues zur Weihnachtsdekoration dazu. „Ich versuche immer, Anfang des Jahres zu planen und neue Sachen dazu zu kaufen“, verriet Helgert. Doch so langsam würde es schwer, Platz für neue Beleuchtung zu finden. Besonders mag er aktuell seine Lichterbögen, die den Weg von der Einfahrt bis zum Haus zieren und mittels Lichtschranke angehen. „Dafür wurde ich auch am meisten gelobt“, so Helgert, der ab und zu im Briefkasten Zettel findet: „Darauf bedanken sich die Leute für die Beleuchtung. Mir gefällt es, dass auch andere eine Freude daran haben.“

Weihnachtsskelette

Helgerts Weihnachtshaus leuchtet übrigens seit Nikolaus: „Ich habe die Sache mit der Hells Bells Glocke und einigen Freunden eingeläutet“, so der Osnabrücker, der nicht nur auf Weihnachtsbeleuchtung steht. Da er ein Faible für Skelette, Totenköpfe und Volovs hat, sitzt unter anderem ein Skelett neben einem Oldtimer der schwedischen Marke in einem alten Ölfass neben dem Haus - natürlich mit blinkender Weihnachtsmütze auf dem Schädel. Am Fahnenmast weht derzeit auch noch die Totelkopf-Flagge: „Ich habe natürlich eine Weihnachtsfahne, aber ich habe es dieses Jahr nicht geschafft sie anzubringen“, entschuldigt sich Helgert, dessen Haus aktuell täglich ab 16.30 Uhr mit vielen Hunderten verschiedenfarbigen LEDs erleuchtet wird, der jedoch sagt: „Mit Weihnachten habe ich eigentlich nicht so großartig was am Hut.“