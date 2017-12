Besondere Führung für Kinder Adventstürchen-Aktion im Osnabrücker Zoo

Osnabrück. Das vorletzte Türchen der Adventsaktion unserer Zeitung führte eine Gruppe von Kindern am Freitagnachmittag in den Osnabrücker Zoo. Dort kamen sie Rentier, Tapir und Königspython mal ganz nah.

„Na, da haben wir aber Glück gehabt. Die Rentiere sind ja noch da“, richtete sich Zoopädagoge Marco Brockmann an die Kinder. Schließlich ständen die Huftiere doch so kurz vor Weihnachten vor ihrer großen Aufgabe. Sie müssten doch dem Weihnachtsmann den Geschenkeschlitten ziehen. Während die Kinder die Rentierherde mit Flechten fütterten, lernten sie, dass Rentiere die einzigen Hirsche sind, bei denen auch die Weibchen Geweihe tragen. Wie schwer so ein Geweih tatsächlich ist, das wissen die jungen Teilnehmer der Aktion nun ganz genau, durfte jeder von ihnen ein abgeworfenes Geweih anheben.

Kapuzineraffen

Einen ganz anderen Kopfschmuck tragen die Kapuzineraffen. „Die haben ja eine abgefahrene Frisur“, stellte die Gruppe lachend fest. Tatsächlich sind die putzigen Äffchen nach ihrem haubenartigen Kopffell benannt, das den Hauben der Mönche des Kapuziner Ordens ähneln soll. Die Schwestern Lene (5) und Lisa (8) aus Hasbergen waren begeistert, dabei gehören eigentlich Elefant und Hund zu ihren Lieblingstieren und von jetzt an auch noch der Tapir.

Höhepunkt bei den Tapiren

Der Besuch bei den entfernt mit Pferden verwandten Flachlandtapiren gehörte sicherlich zu den Höhepunkten dieses etwas anderen Zoo-Nachmittags. Mit Äpfeln als Leckerli ausgerüstet wagten sich die Kinder vorsichtig in das Gehege der Tapire im Südamerikahaus. Die anfängliche Zurückhaltung sowohl auf Mensch- als auch auf Tierseite wich schnell absoluter Zugewandtheit. Es war der kleine Tapir Mateo, im September im Osnabrücker Zoo geboren und mit seinen weißen Streifen und Punkten im Fell niedlich anzusehen, der als Erster die Herzen der Kinder eroberte. „Er lässt sich auch gerne hinter den Ohren kraulen“, gab Marco Brockmann einen Tipp und schon wechselte Mateo in den Genuss-Modus. Er entspannte sich, legte den Kopf auf die Seite und verdrehte leicht die Augen, als viele kleine Hände begannen ihn zu streicheln.

Mutprobe bei den Würgeschlangen

Etwas mehr Berührungsangst legten die Kinder bei den Würgeschlangen an den Tag. Was für eine Mutprobe: „Wer von euch möchte denn mal eine Königspython anheben“, fragte der Zoo-Pädagoge. Traut sich einer, trauen sich alle. Stolz und vor Erzähllust übersprudelnd liefen die Kinder am Ende der Adventstürchenaktion zurück zu ihren Eltern, die sie am Zooeingang abholten. Manch einer von ihnen wird zu Heilig Abend nun eher gespannt auf Rentier Pelle und seine Herde warten, als auf den Weihnachtsmann.