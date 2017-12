Weihnachtsvisite im Marienhospital Segen von Bischof Franz-Josef Bode am Krankenbett

Osnabrück. Bischöflichen Besuch hatten kurz vor Heiligabend die Patienten und Mitarbeiter des Marienhospitals (MHO). Diesen Termin hat Franz-Josef Bode seit seinem Amtsantritt 1995 als Bischof von Osnabrück stets in seinem Kalender stehen.

Die Frage nach dem Wohnort öffnete die Gespräche am Krankenbett. „Aus Bissendorf kommen Sie. Ein schöner Ort, da möchte ich wohl Pfarrer sein“, sagte der Bischof einmal. Ein älterer Mann mit einer Augenbehandlung kam aus Nortrup, „ganz in der Nähe der Kirche“. Bode fragte nach Menschen aus dem Ort und ob sie der Mann kennt. Auch eine wichtige Frage, die Bode stellte: Bleiben Sie über Weihnachten im Krankenhaus? Wer wollte, den segnet der Bischof mit einem Kreuzzeichen auf der Stirn.

Begleitet wurde Bode, neben Mitarbeitern und Stationsärzten, in diesem Jahr von Generalvikar Theo Paul, den Domkapitularen Prof. Heinrich Jacob, Ulrich Beckwermert und Hermann Rickers. Sie teilten sich die zahlreichen Stationen auf.

Vorab hatte der Bischof in der Kapelle des Krankenhauses einen Wortgottesdienst gehalten, der auch über den Hauskanal übertragen wurde. Bode griff in seiner Predigt eine Adventsaktion des MHO auf. Wer als Patient, Mitarbeiter oder Mitarbeiter wollte, konnte einen Halm Stroh in die Krippe der Krankenhauskapelle legen: Als Zeichen für ein Anliegen.

Das gemeinsame Abendessen nahmen Bode und die anderen Kirchenmänner in diesem Jahr mit den Mitarbeitern der Klinik für Allgemeinchirurgie, der Zentralsterilisation und der Medizintechnik ein.