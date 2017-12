Schöpferischer Geniestreich Tommy Schnellers Weihnachtskrippe im Diözesanmuseum

Osnabrück. „Zappelig und unkonzentriert!“ Dieser Ruf eilte dem Osnabrücker Saxophonisten Tommy Schneller als Grundschüler voraus: Umso glücklicher war seine Mutter Ursula, als die befreundete Lehrerin und Zoopädagogin Helga Rademacher sich bereit erklärte, mit dem jungen Zappelphilipp Krippenfiguren aus Ton zu formen. Sie sind derzeit Teil der Krippenausstellung im Diözesanmuseum am Dom.

Acht oder neun Jahre war der heutige Bluesmusiker wohl, als er an einem Herbstnachmittag in der privaten Töpferstube an der Wilhelmstraße erschien. An das genaue Jahr können sich beide nicht mehr erinnern, doch es müsse wohl 1977 oder 1978 gewesen sein.

Ungeahnter, kreativer Lauf

Was dann geschah, löst bei Helga Rademacher noch heute wahre Begeisterungsstürme aus: Der kleine Tommy hatte einen ungeahnt kreativen Lauf und gestaltete in drei bis vier Stunden nicht nur Maria, Josef und das Christkind, sondern zusätzlich einen Hirten mit zwei Schafen, einen Ochsen und drei Könige. „Tommy hat die Krippe mit großer Konzentration aus dem Stand heraus geformt. Das war phänomenal, denn so etwas habe ich sonst noch nicht erlebt“, erinnert sich die Biologielehrerin.

Als sie ihrem Schützling Korrekturen an dem Ensemble empfahl, lehnte dieser dankend ab. Menschen und Tiere müssten auf jeden Fall so bleiben, wie er sie ursprünglich geschaffen habe: eine Hartnäckigkeit, die Tommy Schneller offenbar nicht nur damals auszeichnete. Statt der vorgeschlagenen Verbesserungen bat der junge Künstler um einen weiteren Klumpen Ton, aus dem nun eine Kuh entstehen sollte.

Anzeige Anzeige

Eine Kuh für Tante Helga

„Die war wesentlich schöner als die Figuren seiner Krippe“, berichtet Helga Rademacher und präsentiert zum Beweis das fertige Exemplar – farbig gefasst und glasiert. Als Schlussdetail brauchte die Kuh ein Euter, das nach kurzer Diskussion von seinem ursprünglichen Ort zwischen den Vorderbeinen weiter nach hinten rückte. Und für seine Kuh hatte Tommy Schneller eine besondere Empfängerin auserkoren: Tante Helga.

Die Arbeit mit Ton war für die engagierte Pädagogin von der Osnabrücker Ursulaschule damals ein wichtiges Experimentier- und Forschungsfeld in Sachen kindlicher Entwicklung, über das sie auch im internationalen Rahmen Vorträge hielt. Dabei waren Krippenkurse mit jeweils etwa zehn Kindern bei ihr zu Hause eher eine Ausnahme. Gewöhnlich lud sie die Probanden in den Zoo ein, wo diese vor den jeweiligen Gehegen exotische Tiere entstehen ließen. Auf diese Weise ist ein breites Spektrum unterschiedlichster Arten zusammengekommen.

Krippenfiguren gestaltete sie indes häufiger mit den Besuchern der Wärmestube im Franziskanerkloster an der Bramscher Straße, wo Bruder Otger für nicht sesshafte Zeitgenossen eine Anlaufstelle geschaffen hatte. Die keramischen Skulpturen wurden sodann beim Weihnachtsmarkt zum Kauf angeboten und fanden reißenden Absatz.

„Kommt her ihr Kreaturen all …“

Tommy Schnellers Mutter Ursula hält das Werk ihres Sohnes derweil in großen Ehren, denn es steht alljährlich bei ihr unter dem Weihnachtsbaum. In diesem Jahr ist die tönerne Krippe jedoch in der Krippenausstellung „Kommt her ihr Kreaturen all …“ im Diözesanmuseum Osnabrück zu sehen, wo die Kuratoren Prof. Dr. Gerhard Lohmeier und Dominikus Witte zudem eine exotische Zookrippe mit den schönsten Tieren aus dem Fundes Rademacher präsentieren. Unter diesen befindet sich inzwischen auch Tommy Schnellers Kuh, die Tante Helga fünf Tage vor Weihnachten nach rund 40 Jahren in die Obhut ihres Schöpfers zurückgab.