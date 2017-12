Workshop fürs Osnabrücker Orchester Weiterbildung in historischer Aufführungspraxis

Osnabrück. Das Osnabrücker Symphonieorchester bildet sich weiter. Als Vorbereitung zur Oper „Antigona“ von Tommaso Traetta absolviert es einen Workshop mit der Barockgeigerin Mary Utiger.

Mary Utiger genießt ein Privileg bei dieser Probe des Osnabrücker Symphonieorchesters: Sie darf den Chefdirigenten Andreas Hotz unterbrechen. Sie steht nach wenigen Tönen auf von ihrem Platz neben dem ersten Konzertmeister Michal Majersky, dreht sich um zum Orchester und fängt an zu reden. „Ich habe nicht das Gefühl, dass Sie das alle im Bauch spüren", sagt sie und reibt sich mit der rechten Hand den Bauch – in der linken hält sie Geige und Bogen. „Das ist die Schönheit, dass man nicht alles anpasst", meint sie kurz darauf. Und dann redet sie dem Orchester fast ein bisschen ins Gewissen: „Wenn wir das nicht verstehen, wie soll es dann das Publikum verstehen?" fragt sie. Da geht es um die bewusste und vor allem prägnante Darstellung von Harmoniewechseln.

Wie schwingt ein Ton auf Darmsaiten?

Andreas Hotz sitzt in dieser Zeit auf seinem Dirigentenstuhl und hört zu. Manchmal weißt er sie kurz auf etwas hin: „Wolltest Du nicht dazu etwas sagen?". Dann gibt er den Einsatz, und das Orchester spielt eine Passage aus der Oper „Antigona" von Tommaso Traetta. Bis Utiger erneut abbricht. Langsam arbeitet sich das Orchester so durch die Partitur. Sehr, sehr langsam. Zu langsam? Nein. Denn es geht nicht darum, die komplette Oper durchzuarbeiten. Utiger ist gekommen, um dem Orchester Erkenntnisse der historischen Aufführungspraxis nahezubringen. Deshalb geht es darum, examplarisch bestimmte Dinge zu vermitteln: Wie sich ein Ton auf Darmsaiten und mit Barockbogen einschwingt. Welche Töne eine Betonung bekommen, obwohl es nicht in den Noten vermerkt ist. Welche Fingersätze hilfreich sind, um bestimmte Effekte zu erzielen. „Das sind Dinge, die man nicht erklären kann", sagt Hotz. Deswegen zeigt Utiger sie am Instrument. Direkt und unmittelbar.

Wie ihre temporären Kollegen hat Utiger ganz konventionell Geige studiert, damals noch in den USA, in Boston. Durch Zufall sei sie dann „in die Alte Musik gestolpert“, sagt sie. 1982 ist sie nach Europa gezogen und hat die Alte Musik zu ihrem Beruf gemacht. Die Ensembles, mit denen sie gearbeitet hat, bilden ein who is who der historischen Aufführungspraxis: London Baroque, Musica Antiqua Köln, Concentus Musicus sind darunter. Daneben arbeitet sie auch regelmäßig als Pädagogin – oder, wie in diesem Fall, als Orchestererzieherin.

„Heute genügt es, wenn ich die Oboistin anschaue“

Sie fängt da beim Osnabrücker Symphonieorchester nicht bei Null an. Schon Hotz’ Vorgänger Hermann Bäumer hatte sich das Ziel gesetzt, das Orchester in Richtung historische Aufführungspraxis weiterzuentwickeln. Daran hat Hotz angeknüpft, und mittlerweile erkennt er auch Erfolge. „Am Anfang habe ich das Orchestermaterial genau eingerichtet“, sagt er. Da hat er Betonungen in jede einzelne Stimme eingetragen, Artikulationszeichen, Bögen – all das, was hilft, Noten in lebendige Musik umzusetzen. „Heute genügt es, wenn ich die Oboistin anschaue.“

Doch die historische Aufführungspraxis bleibt ein weites, weites Feld, und die Vorstellungen von Orchesterklang, die sich seit Ende des 19. Jahrhunderts herausgebildet haben, leben in der Musikerausbildung und in den Köpfen fort – vor allem auch in denen des Publikums. Doch Mozart und Beethoven klingen heute anders als vor drei Jahrzehnten. Und auch für das Osnabrücker Theater ist es längst selbstverständlich vergessene Opern wie eben „Antigona“ von Traetta neu zu beleben.