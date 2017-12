Schöner füttern So locken Osnabrücker Vögel und Nager in ihren Garten

ansk Osnabrück. Ob gekauft oder selbst gemacht: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vögel im Winter in den Garten locken. Und manchmal sind Futterstationen auch ein Fest für Nagetiere.

Kleine Meisen hätten die Qual der Wahl, müssten sie sich im Handel für eine Futterstelle entscheiden. Das Aussehen ist ihnen aber herzlich egal. Gut aufgehoben fühlen sie sich dort, wo es nicht sehr windig ist und wo sie sicher vor Katzen sind. Wichtig sei vor allem, dass das Futter stimmt, erklärt Florian Zobel von der Firma „Vogeltreff 24“, die mit einer Bude auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt vertreten war. Sonst könne aus der Futterstelle auch schnell nur reine Deko werden.

Ein schöner Rastplatz aus Birkenholz ist die Futtereule, die der Familienbetrieb aus Goldenstedt seit 35 Jahren herstellt und die im Garten aufgehängt werden kann. Im Bauch hat sie ein oder zwei große Löcher. Diese können mit Rindertalg und einer Körnermischung wieder aufgefüllt werden, sobald die Vögel sich am Eulenbauch bedient haben. „Großeltern können das super mit ihren Enkelkindern machen“, erklärt Zobel. Je nach Größe der Eule passt auch ein ausgepackter Meisenknödel in ein Loch der Eule. Auch Futtermännchen und Futterhölzer hat „Vogeltreff 24“ im Sortiment. Am unteren Ende befindet sich oft ein Haken, an dem ein weiterer Meisenknödel befestigt werden kann. Wer gut auf seine Vogelfutterstellen achtet, kann davon ausgehen, dass sie einige Jahre halten werden, ist Florian Zobel überzeugt.

Futterhäuschen mit Metalldach

Klassisch und einfach sind die bekannten Futterstellen, die aus Holz in Form eines kleinen Häuschens im Garten positioniert werden können. Dort wird das Futter einfach auf die Ablage unter dem Dach gelegt. Diese gibt es nicht nur auch in Osnabrück und Umgebung in jedem Baumarkt zu kaufen, sie sind auch ganz einfach selbst zu machen. Ein Metalldach aus Zink oder Kupfer kann das Häuschen haltbarer machen, damit es auch viele Jahre bestehen bleibt.

Weniger oft müssen Vogelfreunde Futtersilos befüllen. Diese gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Ein zylinderförmiger Behälter schützt das Futter vor dem Nasswerden. Das Futter rutscht nach, sobald die kleinen Singvögel etwas aus der Öffnung herauspicken.

Dekorativ und klein sind unterschiedliche Aufhängungen für Meisenknödel. Ob ein Gestell in Form eines Hauses, ein Herz mit einem Haken oder ein Vögelchen an dem ein Knödel befestigt werden kann. Ganz schlicht, aber spannend für Beobachter sind kleine Futterschälchen, die mit Saugnäpfen an eine Fensterscheibe angebracht werden können.

Eine sehr dekorative Alternative

Selbstgemacht geht auch: Bastelfreaks können zum Beispiel eine Getränkeflasche aus Kunststoff zu einem Futtersilo umbauen. Dafür müssen Löcher in die Flasche geschnitten werden, aus der die Vögel die Körner holen können. Mit Holzstäben, die durch die Flasche gehen, können sich die Federtiere vor die Löcher setzen. Eine leichte und sehr dekorative Alternative sind Futtertassen. Eine selbst zubereitete Futtermischung wird in eine alte Kaffeetasse gefüllt. In die Masse wird ein Zweig gesteckt, auf dem der Vogel beim Fressen Platz nehmen kann. Die Tasse kann zum Beispiel in Bäume und Büsche gehängt werden.

Ein Erdnussbutterglas mit einer überdachten Halterung ist ebenfalls eine Futterstellenalternative. An den Gläsern können die Vögel sich an der Erdnussmasse bedienen. Außerdem kann ein Bastler am Glas einen Holzlöffel oder einen Stock befestigen, auf dem sich die Vögel setzen können.

Auch für andere Gartenbewohner gibt es Futterstellen, die das Überleben im Winter erleichtern sollen. Bei einem Futterkasten für Eichhörnchen können sich die kleinen Nager Nüsse herausholen. Diese sind mit einer Klappe geschützt. So können keine anderen Tiere den Inhalt für die Kleinen stehlen. Die Eichhörnchen jedoch sind pfiffig genug, die Klappe zu öffnen und die Nüsse herauszuholen. Diese können auch im Bausatz gekauft werden. Am Stand der Familie Zobel auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt wurden die Bausätze schnell und gut verkauft.

Futterstellen regelmäßig nachfüllen

Es ist möglich, dass die Vögel in der Winterzeit eine Eingewöhnungszeit brauchen, bis sie die Futterquelle entdecken. Trotzdem lohnt es sich, auch jetzt noch, Futterhäusern aufzustellen. Wenn die Futterquellen regelmäßig nachgefüllt werden, nachdem sie von den Vögeln entdeckt wurden, bereiten sie kleinen und großen Naturliebhabern bis ins Frühjahr Freude.