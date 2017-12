Neues Weltkulturerbe der UNESCO Das verbindet Osnabrücker mit der Kirchenorgel

Osnabrück. Ohne Orgelmusik wäre der Gottesdienst an Heiligabend nur halb so schön. Seit Kurzem ist die Königin der Instrumente Weltkulturerbe.

„O du fröhliche“ oder „Stille Nacht, Heilige Nacht“, diese traditionellen Weihnachtslieder erklingen an Heiligabend wieder in vielen Osnabrücker Kirchen. Doch was wäre der Gesang der Gemeinde ohne die Begleitung der Orgel? Unvorstellbar für Gläubige und Musikfreunde gleichermaßen. Dieser besonderen Bedeutung der Orgel hat jetzt auch die Unesco Rechnung getragen.Mitten in der Vorweihnachtszeit nahm die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, und Kultur die deutsche Tradition der Orgelmusik und des Orgelbaus in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes auf. Sie steht nun in einer Reihe mit der türkischen Kaffeetradition, dem indischen Yoga oder dem chinesischen Schattentheater.

Zur Begründung schreibt das Unesco-Komitee: „In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Traditionen rund um den Bau und das Spielen der Orgel, mit mehreren Tausend Orgelbauern und Organisten im ganzen Land. Die im Orgelbau und in der Orgelmusik erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden von Meistern an ihre Lehrlinge oder von Lehrern an junge Organisten und Orgelbauer in Orgelbauwerkstätten weitergegeben.“

Menschen aus der Region Osnabrück schildern, was sie mit dem frisch gekürten Weltkulturerbe verbindet.