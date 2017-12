Freizeittipps für Weihnachten Was ist los in der Region? In die Sauna nach dem Gänsebraten

ansk Osnabrück. Nach der Weihnachtsgans im Familienkreis bietet die Region an den Feiertagen auch viele Möglichkeiten, zu entspannen, sich auszupowern oder mit Freunden und Bekannten Spaß zu haben. Wir haben ausgewählte Tipps.

Sportlich und entspannend

Wer seinen vollgefutterten Weihnachtsbauch in der Sauna wegschwitzen möchte, kann das am 2. Feiertag unter anderem in der Loma-Sauna im Osnabrücker Nettebad tun, und zwar von 9 bis 23 Uhr (am 1. Feiertag geschlossen). Auch die Sauna im Freizeitland Hasbergen sowie das Carpesol in Bad Rothenfelde haben am 2. Weihnachtstag geöffnet (Hasbergen, 10 bis 20 Uhr, Bad Rothenfelde, 9 bis 23 Uhr, beide Einrichtungen am 1. Weihnachtstag geschlossen). Wer sich direkt nach Heiligabend schon neue Vorsätze machen möchte, kann sich in den meisten Fitnessstudios sportlich austoben. Oft haben diese nämlich an allen Tagen im Jahr geöffnet.

Spaziergänge im Winter

Wer lieber an die frische Luft geht, ist in Bad Rothenfelde gut aufgehoben. Die beiden Gradierwerke stehen inmitten des Kurortes. Eine salzige Brise können Spaziergänger mit dem Besuch der Projektionsbiennale „Lichtsicht“ ab 17.30 Uhr verknüpfen oder mit einem Aufenthalt im Demonstrationsgang mit Inhalationskammer. Dieser hat an den beiden Weihnachtsfeiertagen ebenfalls geöffnet (von 13 bis 15.30 Uhr) und lässt den typisch für diese Jahreszeit andauernden Schnupfen und die Heiserkeit alt aussehen.

Terra.vita empfiehlt eine Winterwanderung im Nettetal. Eine feste Route beginnt am Parkplatz der Gaststätte „Knollmeyers Mühle“ in Wallenhorst-Rulle und läuft an der Nette entlang durch den Wald bis zum Forellenhof. Ganz in der Nähe stehen außerdem die Ruinen der Wittekindsburg, die sich darauf freuen, umsonst besichtig zu werden.

Um sich jung zu fühlen, hilft vielleicht der Besuch der ältesten Burganlage in der Gemeinde Bissendorf, die Holter Burgruine. Die rekonstruierten Mauern auf den früheren Fundamenten der Burg lassen fast erahnen, wie die Holter Burg um 1100 ausgesehen hätte. Alte Mauerreste und ein rekonstruierter Grundriss der alten Kapelle sind in Nähe der Borgloher Straße und der Straße „An der Holter Burg“ zu entdecken.

Wer direkt die ganze Stadt Osnabrück in Augenschein nehmen möchte, muss sich bei der Wanderung auf den Piesberg ein wenig mehr anstrengen. Doch die Aussicht lohnt sich allemal. Vielleicht sieht man von dort auch noch den Weihnachtsmann in seinem Schlitten davonfliegen.

Mit Kindern unterwegs

Ob die Zootiere auch Weihnachten feiern? Das könnten Familien an beiden Weihnachtstagen im Zoo herausfinden (von 9 bis 17 Uhr). Auch sein Nachbar im Museum am Schölerberg, das Planetarium hat am 2. Weihnachtstag geöffnet und zeigt um 15 und 16 Uhr das Kinderprogramm „Wer rettet den Weihnachtsmann?“. Der muss nämlich mithilfe von Sternenstaub Weihnachten retten. Dieser ist irgendwo zwischen den Sternen der Milchstraße versteckt. Für die Großen gibt es um 17 Uhr die Show „Von der Erde zum Universum“. Dort geht es um die Entdeckung des Himmels bis hin zu den modernsten Großteleskopen und führt weit hinaus über unser Sternensystem.

Weniger entspannend aber zappelig wird es in den Spielarenen in Georgsmarienhütte und Osnabrück. Frank und seine Freunde öffnen ihre bunten Spielwelten an beiden Feiertagen. Kinder können dort ihre ganze Schokonikolaus-Energie in Toben und Spielen umwandeln. Am 1. Feiertag ab 12 Uhr und am 2. Feiertag ab 10 Uhr können Kinder bis 19 Uhr spielen und sollten dann abends gut schlafen können.

Laserschwert und Matinee

Vielleicht haben die Eltern dann auch Zeit für einen gemütlichen Kinobesuch. „Dieses bescheuerte Herz“ mit Elias M‘Barek berührt zu Weihnachten noch einmal zusätzlich die Herzen oder es wird spannend mit „Star Wars“. Diese Filme laufen an beiden Tagen, zum Beispiel im Cinema Arthouse. Auch findet dort am 2. Weihnachtstag um 11.30 Uhr eine Matinee statt. „Weit – Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ erzählt von einer dreieinhalb Jahre und 97.000 Kilometer langen Reise, bei der zwei Personen um die Welt trampen.

Alt und informativ

Im Museum und Park Kalkriese müssen sich Fans der regionalen Geschichte nicht einmal die Infotafeln durchlesen. Denn dort können sie auch an einer Führung teilnehmen, um mehr über die Varusschlacht zu erfahren. Diese finden am 2. Weihnachtstag um 11 und 14.30 Uhr statt. Eine Familienführung gibt es um 14 Uhr.

Wer es winterlich mag, ist im Eissportcenter am Osnabrücker Nettebad und auf der Schlittschuhbahn auf dem Ledenhof bestens aufgehoben. Das Eissportcenter hat am 1. Weihnachtstag von 14 bis 22 Uhr und am 2. Weihnachtstag von 9 bis 22 Uhr geöffnet, der Eiszauber am Ledenhof täglich von 12 bis 21.30 Uhr.