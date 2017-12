Wie der Vater so die Tochter Osnabrücker Andreas Otmer und seine Zeit im Circus Roncalli

Osnabrück. Der Osnabrücker Musikpädagoge Andreas Otmer hat erlebt, was sich viele Zirkusfreunde wünschen. Er hat beim Circus Roncalli gearbeitet und Zirkusluft geschnuppert. Seine Tochter Laura tritt nun über ein Schulprojekt quasi in seine Fußstapfen.

In der Sommersaison 1984 war Otmer Requisiteur bei Roncalli. Mit roter Uniform und weißen Handschuhen bekleidet baute er jeden Tag außer montags in zwei Vorstellungen in der Manege Käfige auf und ab, half beim Einlass und war Platzanweiser. Eine Kollegin von ihm war eine Artistin aus Südeuropa. Sie ist dem heute 54-Jährigen in Erinnerung geblieben, weil sie zwar Eiscreme anbot, aufgrund ihres Akzents aber „Arschcreme“ anpries.

Großmutter vermittelte den Job

Den Job bekam Andreas Otmer über seine resolute Großmutter. Die besuchte den Circus, der damals in Recklinghausen gastierte. „Die ist da hingelatscht und hat denen gesagt, dass ihr Enkel Arbeit sucht“, erzählt er. Also ging er zum Zirkus und nach Berlin, wo Roncalli die Sommersaison 1984 spielte und Otmer studierte.

Der Blick hinter die Kulissen faszinierte Andreas Otmer einerseits, er ernüchterte ihn aber auch. Begeistert war er von dem damaligen Clown David Shiner und der Circus-Band. Dem Saxofonisten kaufte er sogar das Horn für einen günstigen Preis ab. Zudem hat er eine Menge Tricks von einem chinesischen Akrobaten mit kölschem Akzent bekommen, die er später selbst bei Auftritten bei Straßenfestivals nutzen konnte.

Auch die Auftritte der Kabarett-Gruppe Die 3 Tornados mit Arnulf Rating, Günther Thews und Hans-Jochen Krank haben sich in seinem Gedächtnis festgesetzt. „Das Flair war toll. Es gab viel zu staunen und zum abgucken.“

Klage über schlechte Bezahlung

Die lehrreiche Zeit bei Roncalli hat aber auch viel vom Glamour beerdigt. Otmer berichtet, dass das strahlende Lächeln der Artisten ausgeschaltet wurde, wenn sie die Manege verließen. Die hatten sich bei Circus-Direktor Bernhard Paul zudem über schlechte Bezahlung beklagt. Weil er ihm gegenüber seine Meinung gesagt habe, sei er seinen Job nach dem Sommer los gewesen, mutmaßt der Musikpädagoge heute, der bei der Musik- und Kunstschule tätig ist.

Dem Circus Roncalli ist er über die Jahre als Zuschauer treu geblieben und hat Vorstellungen in Hamburg oder Hannover besucht. Für eine Vorstellung in Osnabrück, wo der Circus Roncalli noch bis zum 2. Januar an der Halle Gartlage gastiert, hat er aus alter Verbundenheit Freikarten bekommen.

Dass seine zwölfjährige Tochter Laura über das Projekt „School meets Circus“ quasi in seine Fußstapfen tritt, freut ihn besonders. Mit anderen Schülern der Gesamtschule wirkte sie bei einem Flashmob mit und sang dabei ein Lied von der britischen Pop-Band Coldplay. Weitere Gastspiele im Circus Roncalli der Familie Otmer sind aber nicht in Planung.