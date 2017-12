Emotionen wie im Fahrerlager Carrera-Enthusiasten liefern sich spannende Rennen

Osnabrück. In Osnabrück-Eversburg fahren die Rennpiloten der IG Carrera einmal im Monat auf der 25 Meter langen Carrera-Bahn von Olaf Claassen spannende Rennen aus.

„Gentlemen, start your engines.“ Gebannte Stille, die Rennfahrer schauen auf eine rote Ampel, die Lichter gehen aus, die Rennwagen jagen los. Was nach einem Rennen auf einem der großen Kurse der Welt klingt, findet im Keller von Olaf Claassen in Eversburg statt. Dort treffen sich regelmäßig 15 Carrera-Fans, um sich spannende Rennen auf der schwarzen Plastikbahn zu liefern. Gefahren wird auf Carrera Universal, einem beliebten Slot-Car-System aus den 70ern.

Eine eigene Rennserie

Neben Training, Fachsimpeln und kleinen offenen Rennen hat die Carrera Interessengemeinschaft eine eigene Rennserie mit festgelegten Fahrzeugen ins Leben gerufen. In diesem Jahr fährt die IG mit BMW. Für die kommende Saison haben sich die Fahrer auf das Modell Porsche C6 geeinigt. Die Fahrer müssen sich also jetzt ein entsprechendes Fahrzeug beschaffen. „Das ist aber kein großes Problem“, sagt Claassen. „Viele haben den Wagen bereits im Fuhrpark, andere können sich das Modell auf Börsen oder auch im Internet beschaffen.“ Dabei haben die Carrera-Fans Glück. In den 70ern war die Serie Universal sehr beliebt, so dass auch heute noch viel Material auf dem Markt ist. Dabei ist Carrera Universal auch noch für Einsteiger geeignet. „Ein Wagen und der passende Controller sind für gut 70 Euro zu haben“, berichtet Claassen. Für besonders seltene Fahrzeuge legen Enthusiasten aber durchaus auch bis zu 1000 Euro auf den Tisch – Grund genug, die alten Kisten auf dem Dachboden einmal durchzugucken.

Die Wagen selbst kommen selbstverständlich nicht einfach auf die Rennbahn. Jedes Fahrzeug wird individuell auf die Rennen vorbereitet. Besonders die Reifen dürfen nicht zu hart sein, sonst haben die Wagen einfach zu wenig Haftung. Da unterscheiden sich die kleinen Renner nicht von den großen. Einige Teile gibt es auch in späteren Nachbauten, beispielsweise die Stromabnehmer. „Die neueren gehen aber zu schnell kaputt“, meint Claassen, „da muss man auf Börsen schon genau hinschauen, um die echten alten Teile zu finden.“ Die Chassis sind dabei eigentlich immer gleich. Und dennoch fahren sich die verschiedenen Modelle sehr unterschiedlich. Formel-1-Renner sind beispielsweise deutlich schwieriger zu fahren als Tourenwagen. Während sich die geschlossenen Tourenwagen in den Kurven am Radkasten des Nachbarn anlehnen können fahren die offenen Rennwagen Rad an Rad. Spektakuläre Unfälle sind da programmiert. Bei einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 30 km/h fliegt da schon mal ein kleines Auto über die Anlage. Dann müssen sich die Streckenposten beeilen und das Fahrzeug wieder in die Spur setzen.

Anzeige Anzeige

25 Meter lange Bahn

25 Meter der vierspurigen Bahn hat Claassen in seinem Keller aufgebaut. „Im Sommer machen wir die Tür auf und bauen noch etwas an“, lacht der Bahnbauer. „Dann sind wir bei 32 Metern.“ Aufgebaut hat er die Strecke auf alten Küchenelementen. Die Schubladen konnten die Fahrer gut gebrauchen. „Da können wir weitere Bahnteile oder auch Autos lagern“, freut sich Claassen. Auf der Strecke bleibt jeder Renner auf seiner Spur. Grün, die zweite von außen, gilt bei den Fahrern als die schnellste, die rote Innenspur als die langsamste. Gesteuert werden die Renner dabei nur mit einfachen Stromgebern. Mit ihnen können die Fahrer die Geschwindigkeit regulieren.

Gezeitet werden die Rennen mit dem Computer. Der Rechner lost auch die Paarungen aus. Dabei fährt jeder Fahrer pro Abend einmal auf jeder Bahn. Am Ende berechnet dann das Programm den Tagessieger.

Jährlich ein 6-Stunden-Rennen

Neben der Rennserie finden auf der Bahn auch viele kleinere Vorrennen statt. Auch hier halten sich die Carrera-Rennen an die Abläufe der großen Rennserien. Vom 5-Runden-Sprintrennen bis zu einem Tankrennen, bei dem je nach Stromverbrauch ein virtueller Tank geleert wird, der dann in der „Boxengasse“ wieder aufgeladen werden muss, ist alles möglich. Besonderen Spaß macht das einmal im Jahr stattfindende 6-Stunden-Rennen des Clubs. Ein Einstieg in das Hobby Carrera Universal ist immer möglich. Das Fahren selbst ist vor allem Übungssache. Manch einer lerne das nie, lacht Claassen. „Wer aber früher als Kind Carrera gefahren ist oder ferngesteuerte Autos fährt, findet sich da schnell rein.“

Man hat das Gefühl, man sitzt da drin“, beschreiben die Carrera-Fans die Faszination der Slot-Car-Rennen. Ihr erliegen vor allem Männer. „In einem anderen Club soll es auch eine Frau geben“, scherzen die Fahrer. Nach Eversburg kommen in jedem Monat Carrera-Fans aus der ganzen Region, sogar aus Bielefeld sind Fahrer dabei. Für die Koordination nutzen sie mittlerweile eine eigene WhatsApp-Gruppe. Hier wird auch ein festes Ritual der Renntage geplant: „Egal wie das Wetter ist, wir grillen“, berichtet Claassen. Jetzt im Winter steht nur der Grill draußen, im Sommer sitzen die Rennfahrer in den Pausen aber auch im Garten auf ein Bier und eine Wurst beisammen. Dann sind sie auch gute Freunde, aber nur bis es wieder an die Startlinie geht.