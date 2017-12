Donnerstagmorgen sturmgeklingelt Wie ein Mann ohne Schuhe Anwohner in Pye erschreckt hat

Osnabrück. Ein aufmerksamer Bewohner hat in der Nacht zu Donnerstag in Pye einen Mann beobachtet, der gegen 4 Uhr ohne Schuhe an sämtlichen Klingeln eines Hauses in der Straße Holunderbusch sturmgeklingelt hat. Er fotografierte den Mann und schickte ein Bild an die Polizei.

Horst Schmidt (Name geändert) wurde gegen 4 Uhr wach, als es in dem Mehrparteienhaus am Holunderbusch, in dem er lebt, klingelte. „Ich bin zum Fenster gegangen und habe den Mann gesehen, der geduckt in die Fenster geguckt hat. Das war mir nicht geheuer“, berichtet er gegenüber unserer Redaktion. Mehrere Eingänge liegen in dem Gebäudekomplex aneinander. „Er hat alle Klingeln gedrückt und dann gewartet.“ Schmidt machte schließlich ein Foto, um es am Morgen über Facebook zur Polizei zu schicken, als Ermittlungsansatz, falls noch etwas in der Nacht passieren sollte.

Der Pressesprecher der Polizei Osnabrück, Frank Oevermann, leitete das Foto an die Beamten des Einbruchdezernats weiter. Er vermutete nach der Vergrößerung des Bildes allerdings schon, dass es sich bei dem Mann auf dem Bild eher nicht um einen Kriminellen handelte. „Der Mann hatte auf dem Bild keine Schuhe an“, berichtet Oevermann.

Schwer betrunken

Die Polizei musste aber nichts weiter unternehmen. Denn am Freitag meldete sich der Anwohner erneut bei Oevermann. Der Fall hatte sich geklärt. Bei dem Mann handelte es sich um den offenbar schwer betrunkenen Fahrgast eines Osnabrücker Taxiunternehmens, der noch weiter feiern wollte und auf der Suche nach Freunden oder Bekannten war, die weitertrinken wollten oder ihm Geld für das Taxi geben konnten. Andere Anwohner hatten das Taxi entdeckt und sich bei dem Unternehmen beschwert, da sie davon ausgingen, dass es sich um den Fahrer selbst handelte, der klingelte. So erzählt es unserer Redaktion einer der Chefs des Unternehmens, der seinen Namen und den seiner Firma lieber nicht in der Zeitung lesen will.

Das Unternehmen sprach daraufhin mit dem Fahrer, der die Sache schnell aufklärte. Der Mann war wohl auch an anderen Häusern in der Gegend ausgestiegen und hatte geklingelt. Mitarbeiter der Firma riefen die Anwohner schließlich zurück und klärten den Fall auf.

Auch wenn die Sache am Ende einigermaßen harmlos war, lobt Frank Oevermann den Anwohner, der das Bild an die Polizei geschickt hatte: „Er hat sehr gut reagiert, im Ernstfall hätte uns das Bild sehr geholfen.“