Kein Platz mehr in der Kirche Bistum Osnabrück verschenkt sieben Meter hohe Tanne

Osnabrück. Weil der Baum nicht mehr in die Barbarakirche passt, suchte das Bistum Osnabrück ein neues Zuhause für eine sieben Meter hohe Tanne. Ein neuer Besitzer war zunächst schnell gefunden: Die Heilig Kreuz Gemeinde in Osnabrück wollte den Baum in eine ihrer Kirchen stellen. Doch das Bistum hatte sich zu früh über den vermeintlich neuen Besitzer gefreut.

„An alle da draußen mit großem Herz für Grünzeug und hohen Decken“, so beginnt das Posting auf der Facebookseite des Bistums Osnabrück. An der Barbarakirche sei ein sieben Meter hoher Tannenbaum zu verschenken. „Eigentlich sollte er gemeinsam mit seinem Bruder in die Kirche, aber weil Nummer eins so dick ist, passt Nummer zwei nicht mehr rein“, heißt es weiter.

Gleich im Netz gelassen

„Normalerweise werden zwei Bäume an Weihnachten in der Kirche aufgestellt“, sagt Annika Ehrbar vom Bistum Osnabrück. Nachdem in diesem Jahr der erste Baum aber aufgestellt und geschmückt war, habe man festgestellt, dass der zweite Baum nicht mehr reinpasst. „Carsten Lehmann, der Diakon der Domgemeinde, hat den zweiten Baum gleich im Netz gelassen, damit er einfacher transportiert werden kann“, sagt Annika Ehrbar.

Anzeige Anzeige

Das Bistum Osnabrück hatte gehofft, dass sich jemand meldet, der den Baum aufnehmen möchte: „Es wäre doch schade, wenn ein Tannenbaum nicht in weihnachtlichem Glanz erstrahlen kann.“ Und nur rund eine Stunde nach dem Posting fand sich ein vermeintlich neuer Besitzer: Die Heilig Kreuz Gemeinde in Osnabrück. Die Tanne sollte noch am Freitagmittag abgeholt werden, konnte dann aber aus technischen Gründen nicht abgeholt werden. Jetzt geht die Suche von vorne los.

Wer den Baum haben möchte, soll sich beim Bistum Osnabrück unter (0541) 3180 melden.