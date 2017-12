Bilder vom Weihnachtscircus Roncalli feiert Premiere im ausverkauften Zelt in Osnabrück

Roncalli feiert Premiere im ausverkauften Zelt in Osnabrück MEC öffnen

Mit spektakulärer Artistik begeisterten unter anderem die Jambo Brothers. Foto: André Havergo

Osnabrück. Im ausverkauften Zelt fand Donnerstagabend in Osnabrück die Premieren-Vorstellung des Circus Roncalli statt. Mit vielen Artisten, aber ohne lebende Tiere gastiert der Weihnachtscircus noch bis zum 2. Januar an der Halle Gartlage in Osnabrück.