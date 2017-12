Budenzauber der Extraklasse In Extremo beglückt Fans in der Osnabrückhalle

Osnabrück. Rotes Haar, roter Stern und rasend Herz: Die Mittelalter-Rock-Band In Extremo gastierte in Osnabrück und präsentierte Songs vom letzten Album sowie alte Gassenhauer.

Nur Eingeweihte verstehen, was der Sänger da kauderwelscht: „Ai vis lo lop, lo rainard, lèbre“. Es ist Okzitanisch, eine altfranzösische Sprache, mit der der Mann im Scheinwerferkegel mittels erdig-rauer Stimme vom Fuchs, vom Hasen und vom Wolf singt, die miteinander tanzen. Dazu tönen die Sackpfeifen und zu einem Intermezzo treten Bassist und Gitarrist nach vor an den Bühnenrand, um in bester Metal-Manier die Saiten sägen zu lassen.

In Extremo sind mal wieder in der Stadt. Kurz vor Weihnachten beglückt die dienstälteste Mittelalter-Rock-Band ihre Fangemeinde mit einem Auftritt in der Osnabrückhalle. Zirka 1000 Zuschauer lassen sich zunächst von der Folk-Punk-Band The O´Reillys and the Paddyhats in Stimmung bringen. Die Truppe aus Gevelsberg frönt einem irisch geprägten Sound, der auch die Liebhaber der Dropkick Murphys begeistern könnte.

Während der Umbaupause auf die Hauptattraktion versorgen sich viele Fans mit alkoholischen Getränken – in der Erwartung, während des Songs „Sternhagelvoll“ kräftig mitschunkeln zu können. Und dann kommt es, wie es kommen muss: Kaum sind die ersten Töne von In Extremo zu hören, das verwandelt sich der Europasaal in ein Budenzauber-Theater der Sonderklasse. Feuerfontänen illuminieren die Bühne, es kracht und flackert zu den satten Gitarrenriffs, die von Schalmeien und selbst gebauten Marktsackpfeifen, von überdimensionalem Hackbrett und Nyckelharpa ins Mittelalter katapultiert werden.

Im Zentrum des Geschehens steht Das Letzte Einhorn. Mittlerweile weiß man, dass der Sänger von In Extremo mit richtigem Namen Michael Robert Rhein heißt und von der Gründung der Band im Jahr 1995 an für den Gesang zuständig ist. „Eine Hand wäscht die andere“ ist das aktuelle Tourmotto, natürlich nicht auf deutsch, sondern in einer Sprache, die heute nur noch in Kirchen gesprochen wird: Latein. Und so startet das Konzert mit „Quid Pro Quo“, dem Titelsong des letzten In Extremo-Albums. Im folgenden singt das Einhorn vom „Vollmond“, vom „Gaukler“ und von rasenden Herzen. Das Lied „Roter Stern“ schrieb er während einer Tournee durch Russland und das „Ave Maria“ stammt natürlich nicht von Bach oder Schubert, sondern ist die ureigene Version der Mittelalterrocker. Zu „Bella Donna“, einem schnellen Song, bei dem die Dudelsäcke im Turbogang aufgepumpt werden, flattern Konfetti und Papierbänder von der Decke, bis man die Bühne nicht mehr sehen kann.

Ein Konzert von In Extremo ist kein Fall für schwache Nerven: Gerade noch spielt Dr. Pymonte auf seiner Harfe eine liebliche Melodie, da donnert Explosionssound durch den Saal, als sei der Garderobenteil der Osnabrückhalle gesprengt worden. Zum finalen Zugabensong „Pikse Palve“ gibt der Pyrotechniker noch einmal alles und die Band spielt, als gäbe es kein Morgen mehr. Dankbar belagert die Fangemeinde anschließend den Merchandising-Stand.