Osnabrück. Zu viele Abteilungen, zu viele Chefärzte: Die wirtschaftliche Misere des Paracelsus-Konzerns ist zu einem großen Teil hausgemacht.

Der Stammsitz des Paracelsus-Konzerns in Osnabrück sei nicht in Gefahr, heißt es aus dem Konzern. In der Tat, eine Schließung des Hauses am Natruper Holz ist nicht zu befürchten, es scheinen aber schmerzhafte Eingriffe unvermeidlich, die Arbeitsplätze kosten können. (Weiterlesen: Paracelsus-Kliniken stellen Insolvenzantrag in Eigenregie)

Dass die Krankenhausfinanzierung in allen Bundesländern knapp und in Niedersachsen sogar zu knapp gehalten wird, ist keine Neuigkeit, sondern ein Skandal. Die Paracelsus-Misere hat aber auch einen großen Anteil hausgemachter Ursachen, vor allem im Haupthaus in Osnabrück. Die medizinische Leistungsfähigkeit der Klinik am Natruper Holz ist anerkannt hoch. So hoch wie die Zahl der Fachabteilungen und Chefärzte. Die hat nämlich ein Maß erreicht, das weit über den Standard von Häusern vergleichbarer Größe hinausgeht. Das Geschäftsmodell des Hauses Krukemeyer fußt auf einer einfachen Formel: Viele Chefärzte bringen viele Patienten. Im Prinzip funktioniert das auch, wie die Geschäftszahlen zeigen, aber die Erlöse sind nicht mit der steigenden Zahl der Behandlungen gestiegen.

Es steht eine harte Therapie bevor. Doch darin steckt auch die gute Nachricht in all dem Schlechten dieses Tages: Der Konzern ist sanierungsfähig.